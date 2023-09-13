В ЕС признали лукашенко соучастником российской войны против Украины и обратились к МУС: подробности

Депутаты напомнили, что делал белорусский диктатор в начале вторжения

Европейский парламент призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест александра лукашенко, поскольку тот дал разрешение россии на использование территории Беларуси для нападения на Украину.

Как указано в обнародованной по итогу заседания 13 сентября резолюции Европарламента, лукашенко должен отвечать за преступления против Украины наравне с российским диктатором владимиром путиным.

Депутаты не забыли, что именно возглавляемое лукашенко руководство Беларуси пустило на свою территорию российские войска, которые были использованы для атаки на Киев, а также поставлял им боеприпасы и снаряжение. Кроме того, там напоминают, что лукашенко принимал участие в распространении российской пропаганды.

"Нелегитимный режим лукашенко активно поддерживает и стал полным соучастником неоправданной агрессивной войны россии и военных преступлений против Украины", — говорится в документе.

Депутаты предложили применить против Беларуси те же санкционные механизмы, что и против россии, а также призвали МУС выдать ордер на арест белорусского диктатора.

Как сообщалось ранее, недавно лукашенко рассказывал о том, что путин перед вторжением в Украину просил "прикрыть" его если вдруг начнется война. Однако, по его словам, он не знал о планах россии.