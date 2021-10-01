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Чоловік "упакував" атакуючого житлові будинки алігатора в сміттєвий бак: відео стало вірусним

Автор
Олена Волкова
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Алігатор пробрався до житлових будинків, чим налякав місцевих жителів
Алігатор пробрався до житлових будинків, чим налякав місцевих жителів

Боротьба з рептилією потрапила на відео, а американець, який позбавив район від непрошеного гостя, став місцевим героєм

У мережі з’явилося відео, як американець зі сміттєвим баком ловить алігатора на території свого будинку у Флориді.

Ролик, опублікований в "Твіттері", став вірусним, а Юджина Боззі, який врятував від небезпечної рептилії цілий район в Орландо, багато хто визнав справжнім героєм.

Відомо, що про алігатора на вулиці розповів військовому його син. Чоловік пізніше зізнався, що тоді не знав, як йому вчинити і як ловлять таких хижаків, тому діяв інтуїтивно. Він взяв сміттєвий бак і після боротьби з рептилією все ж заштовхав її всередину і закрив кришку під оплески переляканою натовпу.

І хоч на запису Юджин виглядає сміливим, він зізнався, що був дуже наляканий, і не очікував, що гість виявиться настільки сильним. Тепер же він місцева знаменитість, а його соцмережі буквально "закидали" компліментами.

Нагадаємо, з озера Арабатської Стрілки цього літа люди виловили майже двометрового крокодила: відпочиваючі не вірили своїм очам. Однак небезпеки для людей він вже не становив, так як на волі вижити не зміг.

Теги:
#США #Алігатор #Флорида #Відео #Герой
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