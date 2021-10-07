Через півстоліття назвали можливе ім’я знаменитого вбивці Зодіака — посмертно

Цей серійний вбивця знущався над владою зашифрованими посланнями і запевняв, що вбив десятки людей

Через багато років у США назвали нове ім’я людини, яка скоїла серію страшних вбивств і відома під псевдонімом "Зодіак", — ним міг бути померлий кілька років тому ветеран американської армії.

Про це розповіли розслідувачі The Case Breakers, що займаються нерозкритими справами, повідомляє "Телеграф".

За їх словами, можливим Зодіаком може бути Гері Френсіс Пост (Gary Francis Poste), на то вказує ряд доказів і його схожість з фотороботом:

Гері Френсіс Пост схожий на фоторобот Зодіака

Пост помер ще в 2018 році, і багато його близьких відмовилися говорити з розслідувачами про нього, в той час як деякі його знайомі навпаки стверджують, що він вів подвійне життя, був машиною для вбивств і міг бути Зодіаком.

Зодіак — один з найвідоміших серійних убивць Америки, який відзначився злочинами в районі Сан-Франциско в кінці 1960-их років і став героєм безлічі книг та фільмів. Йому офіційно приписують п’ять вбивств і два замахи, але сам він стверджував, що вбив десятки людей.

Цей злочинець запам’ятався знущаннями над владою і поліцією, бо відсилав зашифровані коди. В одному з них, шифром з 340 знаків, нібито було зашифровано його ім’я. Було кілька підозрюваних, але нікого так і не посадили.

Зауважимо, що в команду The Case Breakers входять кілька десятків колишніх силовиків і правоохоронців, а також журналістів. Вони роками намагалися розкрити справу Зодіаку.

Як повідомляв "Телеграф", зовсім не так давно у Франції дізналися, хто десятки років назад ґвалтував і вбивав жінок під кличкою "Рябий", — виявилося, що це був жандарм.