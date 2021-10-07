Спустя полвека назвали возможное имя знаменитого убийцы Зодиака - посмертно

Этот серийный убийца издевался над властями зашифрованными посланиями и уверял, что убил десятки человек

Спустя много лет в США назвали новое имя человека, который совершил серию жутких убийств и известен под псевдонимом "Зодиак", — им мог быть умерший несколько лет назад ветеран американской армии.

Об этом рассказали расследователи The Case Breakers, занимающиеся нераскрытыми делами, сообщает "Телеграф".

По их словам, возможным Зодиаком может быть Гэри Фрэнсис Пост (Gary Francis Poste), на то указывает ряд доказательств и его схожесть с фотороботом:

Гэри Фрэнсис Пост похож на фоторобот Зодиака

Пост умер еще в 2018 году, и многие его близкие отказались говорить с расследователями о его личности, в то время как некоторые его знакомые наоборот утверждают, что он вел двойную жизнь, был машиной для убийств и мог быть Зодиаком.

Зодиак — один из самых известных серийных убийц Америки, который отличился преступлениями в районе Сан-Франциско в конце 1960-ых годов и стал героем множества книг и фильмов. Ему официально приписывают пять убийств и два покушения, но сам он утверждал, что совершил их десятки.

Этот преступник запомнился издевательствами над властью и полицией, поскольку отсылал зашифрованные коды. В одном из них, шифром из 340 знаков, якобы было зашифровано его имя. Было несколько подозреваемых, но никого так и не посадили.

Заметим, что в команду The Case Breakers входят несколько десятков бывших силовиков и правоохранителей, а также журналистов. Они годами пытались раскрыть дело Зодиака.

Как сообщал "Телеграф", совсем не так давно во Франции узнали, кто десятки лет назад насиловал и убивал женщин под кличкой "Рябой", — оказалось, это был жандарм.