Рятувальники ледве знайшли туриста, що заблукав у горах: той не відповідав на незнайомі номери

Турист блукав у лісі всю ніч.

" Якщо ви спізнюєтеся за маршрутом і вам дзвонять з незнайомого номера кілька разів поспіль — дайте відповідь на дзвінок ". Таке попередження тепер дає служба пошуку та порятунку округу Ларімер у Колорадо. Напередодні тут загубився турист у горах, який на дзвінки рятувальників не відповів через те, що не впізнав номер.

Про це повідомляє Foxnews.

Чоловік вийшов на стежку ще 18 жовтня. Його маршрут проходив горою Елберт — найбільшою вершиною Скелястих гір у США. На горі існує кілька маршрутів, турист вибрав шлях із Південної стежки, який вважається одним із простих. Коли він увечері не повернувся з подорожі, рятувальники забили на сполох і вийшли на пошуки.

Телефон чоловіка був у мережі, йому дзвонили пошукові групи, але без успіху. Огляд місцевості продовжувався всю ніч. Вранці його знайшли на стоянці у таборі.

Чоловік розповів, що справді заблукав і блукав усю ніч. Він не знав, що рятувальники прочісують ліс на гірському схилі у його пошуках. При цьому трубку він вирішив не брати, оскільки номер був йому не знайомий.

Раніше "Телеграф" писав, що російських туристів у Туреччині звинуватили у підпалі лісу на Лікійській стежці — вже пройшло перше засідання суду.