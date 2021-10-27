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Рятувальники ледве знайшли туриста, що заблукав у горах: той не відповідав на незнайомі номери

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Вказівник до гори Елберт.
Вказівник до гори Елберт.

Турист блукав у лісі всю ніч.

" Якщо ви спізнюєтеся за маршрутом і вам дзвонять з незнайомого номера кілька разів поспіль — дайте відповідь на дзвінок ". Таке попередження тепер дає служба пошуку та порятунку округу Ларімер у Колорадо. Напередодні тут загубився турист у горах, який на дзвінки рятувальників не відповів через те, що не впізнав номер.

Про це повідомляє Foxnews.

Чоловік вийшов на стежку ще 18 жовтня. Його маршрут проходив горою Елберт — найбільшою вершиною Скелястих гір у США. На горі існує кілька маршрутів, турист вибрав шлях із Південної стежки, який вважається одним із простих. Коли він увечері не повернувся з подорожі, рятувальники забили на сполох і вийшли на пошуки.

Телефон чоловіка був у мережі, йому дзвонили пошукові групи, але без успіху. Огляд місцевості продовжувався всю ніч. Вранці його знайшли на стоянці у таборі.

Чоловік розповів, що справді заблукав і блукав усю ніч. Він не знав, що рятувальники прочісують ліс на гірському схилі у його пошуках. При цьому трубку він вирішив не брати, оскільки номер був йому не знайомий.

Раніше "Телеграф" писав, що російських туристів у Туреччині звинуватили у підпалі лісу на Лікійській стежці — вже пройшло перше засідання суду.

Теги:
#США #Рятувальники #Турист
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