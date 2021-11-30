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Мігрант прилетів до США, сховавшись у шасі літака (відео)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Чоловік витримав майже шестигодинний політ
Чоловік витримав майже шестигодинний політ

Після прибуття біженця госпіталізували для обстеження

На вихідних в аеропорту Майамі знайшли громадянина Гватемали, який, намагаючись потрапити на територію США, сховався в шасі літака.

Подробиці повідомляє видання USA Today.

Пасажира-безквитківника виявили вже після прильоту члени екіпажу. На місце події викликали медиків та представників правоохоронних органів.

Відомо, що чоловік сховався у літаку рейсу 1182 American Airlines. Зазначимо, що прямий переліт між Гватемалою та Майамі займає близько шести години — 5:42.

Біженцю вдалося залишитися в живих, незважаючи на холод, розріджене повітря у високих шарах атмосфери та сильний тиск. Після огляду на місці його відправили до лікарні для подальшого обстеження.

Представники уряду Гватемали відмовляються коментувати інцидент, посилаючись на те, що розслідування займаються у Сполучених Штатах.

Журналістам, які опинилися в аеропорту під час приземлення літака, вдалося поспілкуватися з гватемальцем. Вони наголосили, що він був неймовірно наляканий, але практично не постраждав від такого екстремального перельоту.

Його подальшу долю визначатимуть представники міграційної служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що російським бортпровідникам довелося приймати пологи в однієї з пасажирок. Як пройшло незаплановане "примірювання" ролі акушерів, читайте у нашому матеріалі.

Теги:
#США #Мігранти #Біженці #Гватемала #Літак
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