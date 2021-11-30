Мігрант прилетів до США, сховавшись у шасі літака (відео)

Після прибуття біженця госпіталізували для обстеження

На вихідних в аеропорту Майамі знайшли громадянина Гватемали, який, намагаючись потрапити на територію США, сховався в шасі літака.

Подробиці повідомляє видання USA Today.

Пасажира-безквитківника виявили вже після прильоту члени екіпажу. На місце події викликали медиків та представників правоохоронних органів.

Відомо, що чоловік сховався у літаку рейсу 1182 American Airlines. Зазначимо, що прямий переліт між Гватемалою та Майамі займає близько шести години — 5:42.

Біженцю вдалося залишитися в живих, незважаючи на холод, розріджене повітря у високих шарах атмосфери та сильний тиск. Після огляду на місці його відправили до лікарні для подальшого обстеження.

Представники уряду Гватемали відмовляються коментувати інцидент, посилаючись на те, що розслідування займаються у Сполучених Штатах.

Журналістам, які опинилися в аеропорту під час приземлення літака, вдалося поспілкуватися з гватемальцем. Вони наголосили, що він був неймовірно наляканий, але практично не постраждав від такого екстремального перельоту.

Його подальшу долю визначатимуть представники міграційної служби.

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