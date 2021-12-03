Відчути дух Різдва: у США виставили для оренди будинок Кевіна з "Сам удома" (фото)

Погостювати у "Маккалістеров" пропонують компанії з чотирьох людей

На американському сайті для оренди нерухомості до свят (і не тільки) Airbnb з’явився будинок, який знайомий дуже багатьом любителям душевного різдвяного кіно. Йдеться про будинок сім’ї Маккалістерів із легендарного фільму "Сам удома".

Інформацію про житло можна дізнатися безпосередньо на сайті згаданого Airbnb.

Легендарний будинок Маккалістерів

Не забули і про статую біля ганку

Будинок розташований у передмісті Чикаго — Віннетці, штат Іллінойс. Судячи з усього, його оренда стала можлива в рамках чергової рекламної кампанії від Disney+, які цього року видали ремейк знаменитого фільму, значно програвши оригіналу.

Про те, що зв’язок існує, говорить одне із можливих занять у домі — перегляд цієї "святкової новинки".

Однак є й інші можливості: поблукати по будинку, який прикрашений так само, як і у фільмі; поїсти шкідливої їжі — піци або макаронів із сиром, як і Кевін свого часу; дивитися фільми по телевізору або навіть вибрати свою пригоду, яка включає легендарний план бою Кевіна МакКалістера за свій будинок.

Чи хотіли б пострибати на ліжку, як Кевін?

Можна навіть "вкрасти" татовий одеколон для гоління

Вечірні макарони із сиром

Найцікавішим у цій історії є те, що нерухомість для оренди начебто виставив старший брат Кевіна, той самий Базз, який псував життя молодшому родичу за будь-якої зручної нагоди.

Оголошення розміщено Баззом МакКалістером

"Я запрошую команду пустунів, щоб їхні внутрішні восьмирічні діти могли вільно бігати у моєму будинку дитинства 12 грудня", — написано в оголошенні.

І справді, лише ця дата буде доступна для бронювання. Прийом заявок розпочнеться 7 грудня.

Скільки ж коштуватиме подібна розкіш, не повідомляється. Ймовірно, ціна з’явиться після відкриття торгів.

Додамо, що в переліку всіх моментів зазначено те, що Airbnb пожертвує гроші від перебування гостей у будинку МакКалістерів для дитячої лікарні La Rabida, що розташована в Чикаго. У ній опікуються дітьми-інвалідами та пацієнтами з хронічними хворобами.

Таким чином, організатори подібної можливості роблять відсилку і до другої частини знаменитих різдвяних фільмів — "Сам удома-2: загублений у Нью-Йорку".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому трейлер нової версії "Один вдома" відверто захейтили у мережі.