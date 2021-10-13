"Не руйнуйте Різдво": трейлер нового фільму "Сам удома" захейтили у мережі (відео)

Користувачі мережі впевнені, що оригінальний фільм з Маколеєм Калкіним перевершити неможливо.

Стрімінгова платформа Disney + представила перший трейлер перезапуску культового фільму "Один вдома", зйомки якого почалися ще в лютому 2020 го року. В оригінальній версії картина носить назву Home Sweet Home Alone.

Ролик опубліковано на YouTube -каналів компанії 20th Century Studios.

Картина стане шостою за рахунком у франшизі, а її сюжет стане рімейком першої частини з Маколеєм Калкіним. На цей раз головна роль дісталася 12-річному Арчі Йейтсу, який знявся в "Кролику Джоджо". У новому фільмі сім’я залишить головного героя вдома, полетівши на зимові канікули в Японію. Бандитами ж стане сімейна пара, яка спробує викрасти сімейну реліквію. Саме від них юному Максу Мерсеру належить захистити свій будинок.

Стрічка вийде 12-го листопада.

Відзначимо, що нова картина була сприйнята фанатами перших частин погано. Під трейлером фільму на YouTube в 2,5 більше дізлайків, ніж лайків: 19 тисяч проти 8,3 відповідно. Користувачі також залишели під роликом багато негативних коментарів, в яких заявили, що ніщо не зможе первершити дві перші частини фільму і висловили здивування, навіщо взагалі перезнімати старий фільм.

"Їм ніколи, що не замінити Маколея Калкіна, він був чудовим, веселим і найкращим. Навіть, по закінченню стількох років. "Сам удома" 1 і 2 — найкращі фільми про Різдво", "Тепер я знаю, що я буду дивитися у це Різдво: Сам удома 1 і 2"! Жоден новий фільм "Сам удома" не зрівняється з цими двома"," Будь ласка, перестаньте руйнувати Різдво. 1 і 2 — єдині справжні","Не потрібно перезапускати це, старі фільми — вічна класика, все ще дивлюся їх кожне свято", — пишуть в мережі.