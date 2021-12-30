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"Готовий померти з демонами Білого дому": у США затримали чоловіка, який хотів убити президентів Байдена та Обаму

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Озброєний чоловік заявив, що вб'є усіх урядовців Новина оновлена 30 грудня 2021, 17:18
Озброєний чоловік заявив, що вб'є усіх урядовців

Чоловік хотів вбити тих, хто перебуває при владі

В Америці затримали озброєного чоловіка, який планував вбити лідерів уряду. До його списку смертників увійшли президент Джо Байден, Барак Обама, Марк Цукерберг та інші.

Як повідомляє видання Nbc New, інцидент трапився у штаті Айова (США).

Згідно з наявною інформацією, 25-річний озброєний американець, якого затримали 21 грудня в окрузі Кас, планував "зробити усе необхідне" аби вбити усіх, хто перебуває при владі.

Зазначається також, що потенційний вбивця до затримання працював в одному з супермаркетів у Каліфорнії. Чоловік прямо заявляв, що "готовий боротися із демонами з Білого дому" та планував застрелити президента США Джо Байдена, 44-го президента Сполучених штатів Америки Барака Обаму, головного медичного радника, лікаря Ентоні Фаучі, а також засновника "Фейсбуку" Марка Цукерберга.

Як повідомив агент Секретної служби Джастін Ларсон, під час обшуків, які були проведенні за місцем проживання затриманого, було виявлено кілька аптечок, гвинтівку, боєприпаси, магазини до вогнепальної зброї, а також бронежилети.

Попередньо відомо, що чоловік вийшов зі свого приватного будинку, розташованого неподалік Сакраменто, встановив у телефоні програму з картами, де "вбив" кінцеву для себе зупинку поїздки — Білий дім.

Під час розмови зі слідчими, американець заявив, що повертатися до Каліфорнії не збирався, адже готовий був померти в Білому домі під час боротьби із його "злими демонами".

Наразі ймовірний вбивця перебуває у в’язниці, яка знаходиться в окрузі Поттаваттамі в Каунсіл-Блаффс.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Америці однорічна дитина випадково знайшла зброю і поцілила з неї у молодого чоловіка. Від отриманого вогнепального поранення постраждалий помер ще по дорозі до медичного закладу.

Теги:
#США #Арешт #Барак Обама #Джо Байден #Вбивство
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