Укр

"Готов умереть с демонами Белого дома": в США задержали мужчину, который хотел убить президентов Байдена и Обаму

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Вооруженный мужчина заявил, что убьет всех чиновников Новость обновлена 30 декабря 2021, 17:18
Вооруженный мужчина заявил, что убьет всех чиновников

Мужчина хотел застрелить находящихся у власти

В Америке задержан вооруженный мужчина, который планировал убить лидеров правительства. В его личный "список смертников" вошли президент Джо Байден, Барак Обама, Марк Цукерберг и другие.

Как сообщает издание NBC New, инцидент произошел в штате Айова (США).

Согласно имеющейся информации, 25-летний вооруженный американец, задержанный 21 декабря в округе Касс, планировал "сделать все необходимое ", чтобы убить всех, кто находится у власти.

Отмечается также, что потенциальный убийца работал в одном из супермаркетов в Калифорнии. Мужчина прямо заявлял, что "готов бороться с демонами из Белого дома" и планировал застрелить президента США Джо Байдена, 44 президента Соединенных штатов Америки Барака Обаму, главного медицинского советника, врача Энтони Фаучи, а также основателя "Фейсбука" Марка Цукерберга.

Как сообщил агент Секретной службы Джастин Ларссон, во время обысков, проведенных по месту жительства задержанного, было обнаружено несколько аптечек, винтовку, боеприпасы, магазины к огнестрельному оружию, а также бронежилеты.

Предварительно известно, что мужчина вышел из своего частного дома, расположенного неподалеку от Сакраменто, установил в телефоне программу с картами, где "вбил" окончательную для себя остановку — Белый дом.

Во время разговора со следователями американец заявил, что возвращаться в Калифорнию не собирался, ведь готов был умереть в Белом доме во время борьбы с его "злыми демонами".

В настоящее время вероятный убийца находится в тюрьме, которая расположена в округе Поттаваттами в Каунсил-Блаффсе.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Америке годовалый ребенок случайно нашел оружие и попал из него в молодого человека. От полученного огнестрельного ранения пострадавший скончался еще по дороге в медицинское учреждение.

Теги:
#США #Арест #Барак Обама #Джо Байден #Вбивство
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