"Путіна притисли до стіни": у США спрогнозували, на що може піти росія у війні з Україною

Американський президент підтвердив, що росіяни використали в Україні гіперзвукові ракети.

Президент США Джо Байден підтвердив, що російські окупанти використали проти України гіперзвукові ракети, однак кривавий диктатор володимир путін на цьому може не зупинитися.

Про це йшлося під час виступу перед гендиректорами американських компаній на заході Business Roundtable.

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Байден пояснив, що росія застосувала гіперзвукові ракети тому, що це єдина зброя, у якій окупанти впевнені. Такі ракети майже неможливо зупинити, тому росіяни саме ними і вдарили.

Американський президент зазначив, що путін зараз "притиснутий до стіни" — він не очікував такої єдності Заходу щодо українського питання. Тому може піти на те, щоб застосувати проти українців біологічну чи хімічну зброю.

Зокрема Байден попередив про можливу "операцію під чужим прапором". Він нагадав, що РФ брехливо звинувачує США та Україну в наявності у них хімічної чи біологічної зброї. За його словами, це вказує на те, що путін сам розглядає можливість застосування такої зброї.

"Щойно путін каже, що НАТО, Україна або США збираються щось зробити, це означає, що він сам готується це зробити. Це не жарти", – заявив Байден.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США та НАТО відправлять в Україну потужну зброю для захисту від російських загарбників.