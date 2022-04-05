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США потай від росії випробували нову зброю - CNN

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Гіперзвукова ракета Новина оновлена 05 квітня 2022, 10:16
Гіперзвукова ракета

Американці намагалися уникнути будь-якої напруги з боку рф

Нещодавно Сполучені штати Америки провели успішне випробування гіперзвукової ракети, проте намагаючись уникнути погіршення й без того напружених відносин із росією, розголошувати цю інформацію не стали.

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Як, посилаючись на власні джерела в оборонній сфері, повідомив портал "CNN", випробування відбулись у середині березня. Згідно з попередніми даними, це сталося після того, як російська федерація заявила про застосування власної гіперзвукової ракети в Україні.

Так, ракета, яка має назву "Hypersonic Air-breathing Weapon Concept" (HAWC) була запущена з бомбардувальника B-52 неподалік західної частини узбережжя. Випробування версії системи Lockheed Martin пройшли успішно.

Також зазначається, що американське керівництво прийняло рішення щодо таємного проведення тесту, адже розголос міг спровокувати москву або особисто кривавого агресора володимира путіна до посиленого бомбардування України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія атакувала склади боєприпасів в Делятині, що на Прикарпатті, гіперзвуковими ракетами "Кинджал" та офіційно заявила про це на весь світ. Заяву російського Міністерства оборони підтвердили й американські спеціалісти.

Теги:
#США #РФ #Випробування #Ракета
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