У США працюють над подвоєнням виробництва "Джавелінів": подробиці

Виробництво Javelin – високотехнологічний трудомісткий процес, але компанія-виробник має намір подвоїти випуск ракет

Оскільки США активно надають Україні, що воює проти росії, підтримку, у тому числі передають сучасне озброєння типу протитанкових ракетних комплексів "Javelin" (Джавелін), компанія-виробник цього виду озброєння — корпорація Lockheed Martin працює над тим, щоб збільшити виробництво майже вдвічі.

Про це заявив у неділю, 8 травня, головний виконавчий директор Джим Тейклет Lockheed у програмі CBS "Face the Nation", повідомляє агентство Bloomberg.

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Тайклет заявив, що українська армія успішно використала ракети Lockheed для знищення російських танків та озброєнь, і компанія нарощує виробництво, щоб не допустити виснаження запасів американських збройних сил.

Зараз Lockheed може виробляти близько 2100 Javelin на рік.

"Ми намагаємося довести це число до 4000 на рік, і на це піде кілька місяців, можливо, навіть кілька років, тому що нам потрібно налагодити наш ланцюжок поставок", — сказав Тайкле.

При цьому він додав: "Ми вважаємо, що зможемо майже подвоїти потужність за розумний час".

Представник корпорації додав, що для кожного Javelin потрібно близько 250 мікропроцесорів. Lockheed працює з партнерами, включаючи Intel Corp., для задоволення потреб оборонної промисловості.

"Самонаведена переносна ракетна система, яка важить лише 49 фунтів (22 кг), виявилася безцінною для українських бійців, які можуть вести вогонь по російській техніці з відстані до 4000 метрів (2,5 милі), а потім швидко ховатися", — йдеться в нотатки.

Як повідомлялося, ще в середині квітня у США висловлювалися побоювання того, що Штати відправили в Україну стільки протитанкових ракет Javelin, що їхні запаси вичерпуються для можливого використання власними силами.