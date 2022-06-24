"Займіть своє місце": Байден знову потрапив у курйозну ситуацію (фото, відео)

Цього разу предметом обговорення стала записка, яку тримав політик

Після епічного падіння з велосипеда під час відпочинку президент США Джозеф Байден знову потрапив до об’єктивів камер через черговий незручний момент. Цього разу політик прийшов на робочу зустріч із докладною шпаргалкою, яка поетапно пояснювала, що йому слід зробити під час спілкування з представниками енергетичного бізнесу.

Як інформує видання New York Post, що поділилося ексклюзивними кадрами, у записці Байдену написали навіть про те, що він має зайняти "своє" місце, а також обмежити час своєї промови двома хвилинами.

Повідомляється, що зустріч із представниками компаній, які займаються вітряною енергетикою, відбулася ввечері у четвер, 23 червня. А вранці політик пропустив схожий захід, на якому були присутні нафтовики. Цілком можливо, що через завантажений графік Джо Байден фактично не встиг підготуватися до того, що його чекало під час розмови з бізнесменами.

Однак у будь-якому випадку подробиця, з якою зроблена офіційна "шпора", все одно вельми курйозна.

Джо Байден тримає свою шпаргалку

Смішним у цьому є й те, що записку політик ненароком продемонстрував журналістам та учасникам зустрічі сам, взявши аркуш паперу не тією стороною.

Серед "вказівок" є навіть "увійти в кімнату і привітатись із присутніми", а також поставити питання конкретній особі — президенту AFL-CIO Ліз Шулер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як американський лідер минулої весни невдало піднімався трапом власного літака. З якоїсь причини політик тричі послизнувся, перш ніж подолав свій шлях.