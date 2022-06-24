"Займите свое место": Байден снова попал в курьезную ситуацию (фото, видео)

На этот раз предметом обсуждения стала записка, которую держал политик

После эпичного падения с велосипеда во время отдыха президент США Джозеф Байден вновь попал в объективы камер из-за очередного неловкого момента. В этот раз политик пришел на рабочую встречу с подробной шпаргалкой, которая поэтапно "объясняла", что ему следует сделать во время общения с представителями энергетического бизнеса.

Как информирует издание New York Post, поделившееся эксклюзивными кадрами, в записке Байдену объяснили даже то, что он должен занять "свое" место, а также ограничить время своей речи двумя минутами.

Сообщается, что встреча с представителями компаний, занимающихся ветряной энергетикой, состоялась вечером. А утром накануне политик пропустил схожее мероприятие, на котором присутствовали нефтяники. Вполне возможно, что из-за загруженного графика Джо Байден фактически не успел подготовиться к тому, что его ожидает при разговоре с бизнесменами.

Однако в любом случае подробность, с которой сделана официальная "шпора", все равно весьма курьезна.

Джо Байден держит свою шпаргалку

Смешным в этом является и то, что записку политик ненароком продемонстрировал журналистам и участникам встречи сам, взяв лист бумаги не той стороной.

Среди "указаний" есть даже "войти в комнату и поздороваться с присутствующими", а также задать вопрос конкретному лицу — президенту AFL-CIO Лиз Шулер.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как американский лидер прошлой весной неудачно поднимался по трапу собственного самолета. По какой-то причине политик трижды поскользнулся, прежде чем преодолел свой путь.