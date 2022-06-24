Укр

"Займите свое место": Байден снова попал в курьезную ситуацию (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
84
Американский лидер часто подкидывает причины для сплетен людям по всему миру Новость обновлена 24 июня 2022, 10:34
Американский лидер часто подкидывает причины для сплетен людям по всему миру

На этот раз предметом обсуждения стала записка, которую держал политик

После эпичного падения с велосипеда во время отдыха президент США Джозеф Байден вновь попал в объективы камер из-за очередного неловкого момента. В этот раз политик пришел на рабочую встречу с подробной шпаргалкой, которая поэтапно "объясняла", что ему следует сделать во время общения с представителями энергетического бизнеса.

Как информирует издание New York Post, поделившееся эксклюзивными кадрами, в записке Байдену объяснили даже то, что он должен занять "свое" место, а также ограничить время своей речи двумя минутами.

Сообщается, что встреча с представителями компаний, занимающихся ветряной энергетикой, состоялась вечером. А утром накануне политик пропустил схожее мероприятие, на котором присутствовали нефтяники. Вполне возможно, что из-за загруженного графика Джо Байден фактически не успел подготовиться к тому, что его ожидает при разговоре с бизнесменами.

Однако в любом случае подробность, с которой сделана официальная "шпора", все равно весьма курьезна.

Джо Байден шпаргалка
Джо Байден держит свою шпаргалку

Смешным в этом является и то, что записку политик ненароком продемонстрировал журналистам и участникам встречи сам, взяв лист бумаги не той стороной.

Среди "указаний" есть даже "войти в комнату и поздороваться с присутствующими", а также задать вопрос конкретному лицу — президенту AFL-CIO Лиз Шулер.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как американский лидер прошлой весной неудачно поднимался по трапу собственного самолета. По какой-то причине политик трижды поскользнулся, прежде чем преодолел свой путь.

Теги:
#США #Президент США #Курьез #Джо Байден