Байден після річниці весілля впав із велосипеда: відео

Глава Білого дому зазначив, що з ним усе гаразд

Президент США Джо Байден впав з велосипеда на очах журналістів під час відпочинку біля свого будинку в Рехобот-Біч у штаті Делавер.

Як повідомляє Daily Mail, Байден відзначав 45-ту річницю весілля зі своєю дружиною Джилл, після чого під’їхали на велосипедах до натовпу журналістів.

Зазначається, що американський президент намагався зупинитися, щоб привітати людей, але замість цього не зміг вчасно зняти взуття з педалі, що й призвело до падіння.

"Все гаразд" — сказав він після того, як піднявся на ноги.

Після цього Байден почав жартувати зі людьми та навіть познайомив одну з жінок зі своїм собакою Командиром, якого вигулювали неподалік.

Зазначається також, що падіння Байдена викликало метушню в агентів секретної служби, які кинулися на допомогу президенту США та намагалися відтіснити натовп журналістів.

Примітно, що після недовгого спілкування з журналістами, Байден знову сів на велосипед і продовжив свій шлях.

Варто зазначити, що президент США не вперше падає на публіці, так у березні 2021 року він тричі послизнувся, намагаючись піднятися по трапу літака. А через кілька днів він знову ледь не впав, знову ж таки піднімаючись по трапу.