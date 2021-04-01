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Байден снова чуть не упал на трапе самолета: пропагандисты Путина ликуют (видео)

Байден снова чуть не упал на трапе самолета: пропагандисты Путина ликуют (видео)
16:14 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Джо Байден снова едва не упал во время подъема по трапу самолета в Питтсбург, однако в этот раз ему удалось сохранить равновесие.

Соотствующее видео опубликовано в YouTube.

На кадрах видно, как Байден сначала очень уверенно поднимается по трапу, а позже заминается на одной из ступенек.

Российские пропагандисты, заметив неуверенность Байдена тут же подхватили этот инцидент, растиражировав его везде, где только можно.

"Байден чуть не упал при посадке в самолет в Питтсбург, однако в этот раз ему удалось сохранить равновесие", "Он смог! Но на середине был очень близок к провалу... Байден снова едва не упал на трапе", "Байден снова оступился на трапе - но не упал", - пишут в подписи к видео российские пропагандисты.

Важно не то, что Байден упал, важно, что поднялся: досидит ли президент США до конца срока

Отметим, что эта тема стала практически "горячим пирожком " для росСМИ. Об этом можно судить по Google-ленте в российском сегменте интернета.

Байден

Как сообщал "Телеграф", ранее президент США Джо Байден опять оговорился на публичном выступлении. Глава Белого дома назвал вице-президента Камалу Харрис "президентом".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 464

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США, Джо Байден, российские пропагандисты.
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