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Важно не то, что Байден упал, важно, что поднялся: досидит ли президент США до конца срока

Важно не то, что Байден упал, важно, что поднялся: досидит ли президент США до конца срока
13:58 Сегодня Телеграф

Недавнее падение президента Джо Байдена во время подъема по трапу самолета, его оговорки (в том числе назвал вице-президента Камалу Харрис "президентом") активно обговариваются СМИ. Высказываются предположения, что 78-летний Байден может не досидеть до конца свой срок, в том числе по состоянию здоровья. Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан рассказал «Телеграфу», есть ли такая вероятность, кто тогда будет исполнять обязанности президента, а также - были ли подобные прецеденты в американской истории.

«Важно не то, что Байден упал. Важно то, что поднялся, достойно прошел оставшийся трап, очевидно преодолевая боль от ушибов, и отдал честь. В этом весь Байден. Нет людей, которые хотя бы несколько раз в жизни не спотыкались. Важно встать – и идти дальше. Поэтому, не стоит искать черную кошку в темной комнате, там, где ее и нет», - считает Вадим Трюхан.

Что касается того, кто меняет действующего президента в случае его неспособности временно или постоянно выполнять свои функции, то законодательством США этот вопрос четко урегулирован, отмечает эксперт.

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«Первый правопреемник президента - вице-президент. В этом есть четкая логика, ведь на президентских выборах избиратели фактически выбирают двух высших должностных лиц своего государства - президента и вице-президента, которого президент номинирует в ходе избирательной кампании и не имеет права изменить», - говорит Вадим Трюхан.

По его словам, наиболее наглядный пример того, как действует эта система на практике - Гарри Трумэн.

«Он стал президентом США 12 апреля 1945 года, после внезапной смерти избранного на четвертый срок президента Франклина Рузвельта, на 82-й день после своего вице-президентства, - рассказывает Вадим Трюхан. - На первую каденцию Трумэна пришлись, без преувеличения, эпохальные события послевоенного мира - Потсдамской конференция, две ядерные атаки на Японию, начало Холодной войны, План Маршала и тому подобное. А его доктрина вмешательства во внутренние дела других государств ради противодействия коммунизму, которая стала известной как «Доктрина Трумэна» реализовывалась США в течение следующих 4-х десятилетий. Он с легкостью переизбрался на второй срок и не выставлял свою кандидатуру на третий, уступив место Дуайту Дэвиду Эйзенхауэру».

Напомним, на днях Джо Байден публично признал, что считает Путина "убийцей". В ответ глава Кремля по-детски отшутился, что, по словам эксперта, демонстрирует страх президента РФ перед лидером США.

В то же время, в российской прессе, которая практически полностью подчиняется властям РФ, то и дело обсуждают состояние здоровья американского президента. Видео падения Байдена на трапе самолета сразу же стало хитом в росСМИ

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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США, Джо Байден, Вадим Трюхан.
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