Інспектори для України: в США хочуть перевіряти, як українці використоввують надану зброю

США хочуть збільшити свою обізнаність щодо використання Україною переданої їй зброї

У Міноборони США вивчають можливість відправки до України спеціальних інспекторів, щоб отримувати інформацію про застосування наданої американцями Україні зброї.

Про це заявив заступник голови Агенції Пентагону з оборонної співпраці Джед Роял, повідомляє 2 липня "Голос Америки" із посиланням на американські ЗМІ.

"З часом ми хотіли б мати можливість збільшити свою обізнаність і наростити присутність на місці", — сказав Роял під час спілкування з пресою.

За його словами, така місія експертів перебувала б на місці, могла б фізично оглянути зброю і перевірити серійні номери.

Зараз же Пентагон має покладатись на інформацію української сторони щодо застосування зброї наданої США Україні, зазначив Роял, додавши, що координація з українською стороною відбувається ефективно.

"Комунікація з українцями — надзвичайно активна і запевнення, які ми отримуємо від українців про те, як вони оперують цими системами та захищають їх, я б сказав, є гарними і задовільними", — додав він.

Як повідомлялося, 1 липня, після повідомлення від Пентагону про надання Україні ЗРК NASAMS, український президент Володимир Зеленський заявив, що офіційний Київ веде переговори щодо постачання й іншого озброєння.