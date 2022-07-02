Зеленський подякував Байдену за постачання ППО і натякнув на передачу іншої зброї

США дали Україні зброї ще на 820 мільйонів

Україна вдячна за надання зенітного комплексу NASAMS та веде переговори щодо постачання іншого озброєння.

У своєму традиційному відеозверненні за підсумком 1 липня президент України Володимир Зеленський подякував американському колезі Джо Байдену і зазначив, що передача ЗРК суттєво зміцнить можливості ЗСУ щодо захисту неба від російської авіації та ракет.

За його словами, українські дипломати багато працювали, щоби отримати цей комплекс ППО. Крім того, Зеленський додав, що весь пакет військової допомоги оцінюється в 820 мільйонів доларів і, крім NASAMS, до нього входять артилерійські снаряди та радари.

"Не менш активно домовляємося і про іншу зброю від партнерів — для Донбасу, для Харківської області, для півдня України це потрібно. Робимо все, щоб зламати перевагу окупантів", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, 1 липня у Пентагоні повідомили про виділення для України нового пакету військової допомоги та підтвердили передачу комплексу NASAMS.

ЗРК був розроблений норвежцями спільно з американською фірмою Raytheon. Він здатний вражати цілі на відстані 20-40 км залежно від типу ракети, що робить його схожим з комплексом "Бук". Однак, на відміну від "Буків", комплекс NASAMS може перехоплювати крилаті ракети та навіть боротися з ракетами комплексів "Іскандер".