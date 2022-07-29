Блінкен поговорив з лавровим: кремлю обіцяють проблеми через одну річ

США пригрозили росії новими санкціями через Україну

Глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС росії сергієм лавровим і пригрозив санкціями у разі спроб анексувати українські території.

Як передає пресслужба Держдепу США, Блінкен провів "відверту та прямолінійну розмову", в якій обговорювалися теми України та звільнення з російського ув’язнення двох громадян США.

За його словами, він пояснив лаврову, що якщо кремль виконає свої погрози щодо подальшої анексії українських територій, то це призведе до введення додаткових обмежувальних заходів проти росії.

Крім того, він повідомив, що закликав кремль прийняти пропозицію щодо звільнення Пола Уїлана та Бріттні Грайнер, які перебувають в ув’язненні в росії. Блінкен додав, що не даватиме публічну оцінку відповіді лаврова.

Варто зазначити, що це перша розмова Блінкена та лаврова з 24 лютого, коли росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Як повідомлялося раніше, Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати росію країною-спонсором світового тероризму. Якщо це станеться, то рф стане п’ятою країною в цьому списку поряд з Кубою, Північною Корею, Іраном і Сирією.