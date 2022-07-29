Блинкен поговорил с лавровым: кремлю обещают проблемы из-за одной вещи

США пригрозили россии новыми санкциями из-за Украины

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД россии сергеем лавровым и пригрозил санкциями в случае попыток аннексировать украинские территории.

Как передает пресс-служба Госдепа США, Блинкен провел "откровенный и прямолинейный разговор", в котором обсуждались темы Украины и освобождения из российского заключения двух граждан США.

По его словам, он объяснил лаврову, что если кремль выполнит свои угрозы по поводу дальнейшей аннексии украинских территорий, то это приведет к введению дополнительных ограничительных мер против россии.

Кроме того, он сообщил, что призвал кремль принять предложение относительно освобождения Пола Уилана и Бриттни Грайнер, которые находятся в заключении в россии. Блинкен добавил, что не станет давать публичную оценку ответу лаврова.

Стоит отметить, что это первый разговор Блинкена и лаврова с 24 февраля, когда россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину.

Как сообщалось ранее, Сенат США принял резолюцию, которая призывает Госдеп признать россию страной-спонсором мирового терроризма. Если это случится, то рф станет пятой страной в этом списке наряду с Кубой, Северной Корей, Ираном и Сирией.