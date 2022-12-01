США можуть розширити масштаби підготовки бійців ЗСУ: про що йдеться

Йдеться про 2,5 тисячі бійців на місяць

США можуть розширити програму підготовки українських військових, а також змінити підходи до процесу навчання.

Як повідомляє CNN з посиланням на інформовані джерела, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає пропозицію збільшити темпи навчання бійців ЗСУ до 2,5 тисячі на місяць на базі в Німеччині.

Наразі відомо, що США навчили "кілька тисяч" українських військових, які проходили підготовку малими групами. Однак розширення програми дозволить не лише навчати більше військових, а й почати відпрацьовувати складніші маневри, як взаємодія піхоти з артилерією.

Джерело видання відзначило, що у разі прийняття пропозиції українські захисники проходитимуть "набагато інтенсивнішу і всебічнішу" підготовку, ніж ті, хто навчається у Польщі чи Великій Британії.

Зазначається, що подібна пропозиція надійшла від України, але зараз вона перебуває на розгляді міжвідомчої комісії при адміністрації Байдена.

Представник Білого дому на запит видання відмовився коментувати цю інформацію, пославшись на те, що рішення ще не ухвалено, а тому не варто квапити події.

Як повідомлялося раніше, США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні на суму 53 мільйони доларів. Туди увійде обладнання, яке допоможе відновити пошкоджену ракетними ударами росії енергетичну інфраструктуру.