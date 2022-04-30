Українських військових навчають воювати новою іноземною зброєю, — Пентагон

Військовослужбовці проходять експрес-підготовку за короткий термін

У Німеччині на окремих військових базах розпочалася підготовка окремих українських військовослужбовців щодо роботи з іноземним озброєнням. На тлі узгодженого Вашингтоном ленд-лізу не дивно, що заняття проводять американські інструктори.

Інформацію про це повідомляє CNN, посилаючись на заяви урядовців Міноборони США.

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На думку прессекретаря Пентагону Джона Кірбі, першочергова увага приділяється артилерійській підготовці, поводженню з новими системами радіолокації, а також управлінню різною броньованою технікою. Більшість із озброєння, яким українці вчаться користуватися, або було представлене, або анонсоване в останніх пакетах військової допомоги від західних союзників України.

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Основними інструкторами стали представники Нацгвардії штату Флорида, котрі вже працювали з українцями — до повноцінного російського вторгнення.

"Нам сказали, що нещодавнє возз’єднання цих членів Національної гвардії Флориди з їхніми українськими колегами було емоційною зустріччю з огляду на міцні зв’язки, які сформувалися, коли вони жили і працювали разом, перш ніж тимчасово розлучитися в лютому", — наголосив представник Пентагону.

Додамо, що Німеччина — лише один із трьох "майданчиків", де відбувається процес навчання українських захисників, але дві інші локації так і залишив у секреті.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що німецький уряд після тривалих переговорів нарешті погодився на постачання важкого озброєння для України.

Також "Телеграф" писав, що чергову партію зброї презентувала Україні та Польща. Ця сусідка України, до речі, з початку російського вторгнення виділила військову допомогу на суму близько 7 млрд злотих.