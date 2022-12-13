Вже цього тижня? CNN дізналось про підготовку США до передачі Україні ЗРК Patriot

Україна незабаром зможе отримати потужні системи ППО

Україна може незабаром отримати вкрай необхідні для захисту повітряного простору установки, оскільки в США готуються оголосити своє рішення про передачу зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Як інформує CNN з посиланням на офіційних осіб та представників адміністрації президента США Джо Байдена, відповідний план був розроблений Пентагоном, але поки що чекає на затвердження з боку міністра оборони Ллойда Остіна.

Видання наголошує, що плани мають бути узгоджені найближчими днями, після чого у стислий термін установки перекинуть на військову базу в Німеччині і потім відправлять до України.

Також повідомляється, що фахівці ЗСУ пройдуть навчання щодо використання цих систем ППО у Графенвері (Німеччина).

Джерела видання зазначили, що ці комплекси є складними в освоєнні та вимогливими до логістики, а підготовка екіпажів зазвичай займає кілька місяців. Проте в адміністрації Байдена розуміють українські реалії та загрозу постійних ракетних ударів, що й змусило зрештою ухвалити рішення про передачу установок.

Як повідомлялося раніше, на тлі масованих ракетних ударів росіян по об’єктах української інфраструктури на Заході все частіше порушується тема постачання систем ППО для їхнього захисту. Зокрема, країни "Великої сімки" після саміту зобов’язалися допомогти Україні із захистом повітряного простору від російського ракетного терору.