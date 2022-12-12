Саміт "Великої сімки": країни G7 зробили заяву щодо України

Країни G7 продовжать допомагати Україні

Країни "Великої сімки" пообіцяли відновити об’єкти української критичної інфраструктури, які постраждали від російських обстрілів, і забезпечити їм належний захист.

Як йдеться у спільній заяві глав Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та США, країни "повні рішучості" ремонтувати, відновлювати та захищати енергетичну та водну інфраструктуру України.

Також "Велика сімка" допоможе нашій країні підготуватися до зими та отримати необхідну зброю.

"Ми продовжимо координувати зусилля щодо задоволення невідкладних потреб України у військовій та оборонній техніці з негайним акцентом на забезпечення України системами та засобами протиповітряної оборони", — йдеться у повідомленні.

"Група семи" переконана, що рано чи пізно росії доведеться заплатити за відновлення критичної інфраструктури та відповісти за всі скоєні в Україні воєнні злочини.

Крім того, у G7 зазначили, що ядерний шантаж росії є неприйнятним, а застосування зброї масового ураження матиме "серйозні наслідки".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський продовжує активно спілкуватися із західними лідерами : обговорив нещодавно опубліковану українську формулу світу, а також ситуацію в енергетичній сфері.