Саммит "Большой семерки": страны G7 сделали заявление по Украине
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Страны G7 продолжат помогать Украине
Страны "Большой семерки" пообещали восстановить пострадавшие от российских обстрелов объекты украинской критической инфраструктуры и обеспечить им должную защиту.
Как говорится в совместном заявлении глав Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, страны "полны решимости" ремонтировать, восстанавливать и защищать энергетическую и водную инфраструктуру Украины.
Также "Большая семерка" поможет нашей стране подготовиться к зиме и получить необходимое оружие.
"Мы продолжим координировать усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике с немедленным акцентом на обеспечение Украины системами и средствами противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.
"Группа семи" убеждена, что рано или поздно россии придется заплатить за восстановление критической инфраструктуры и ответить за все совершенные в Украине военные преступления.
Кроме того, в G7 отметили, что ядерный шантаж россии является неприемлемым, а применение оружия массового поражения будет иметь "серьезные последствия".
Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает активно общаться с западными лидерами: обсудил недавно опубликованную украинскую формулу мира, а также ситуацию в энергетической сфере.