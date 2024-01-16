"Може зупинити лише диво": Трамп переміг на перших внутрішньопартійних виборах, українцям пояснили, що далі

Наступне голосування пройде в Нью-Гемпширі 23 січня

Увечері 15 січня в американському штаті Айова відбулися перші внутрішньопартійні вибори республіканців, де представники партії обирали свого кандидата на президентські перегони. Дональд Трамп переміг із рекордним відривом.

За даними підрахунку майже всіх голосів, Трамп набрав 51%. За ним йшов губернатор Флориди Рон ДеСантіс із 21%. На третьому місці — колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі з 19%, пише Wall Street Journal.

Українцям пояснили, що буде далі. Так результати перших виборів прокоментував народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Рамасвами вже оголосив про вихід з кампанії та підтримку Трампа. Незважаючи на друге місце, для ДеСантіса це практично теж кінець. Він робив усю ставку на Айову. Наступний штат — Нью-Хемпшир, там сильні позиції в Хейлі, вона там йде з Трампом ніс у ніс. Тому можна зробити висновок, що якщо Трмп і має конкурента, то це тільки Хейлі. Але реально Трампа від висування в президенти від Республіканців може зупинити тільки диво. Або Верховний Суд США", — написав нардеп.

Слідом за Гончаренком результати прокоментував народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк. Він погодився із прогнозами свого колеги.

"Ну Трамп з відривом переміг в Айові. З ймовірних сценаріїв це сценарій №1 ( той, що озвучив Гончаренко – ред.,) Хейлі прийшла третя, хоча був один округ у штаті, де вона навіть перемогла Трампа… Але це не має значення. Наступні праймеріз у Нью-Гемпширі будуть 23 січня.", — написав він.

Довідка

Виборчий процес у США теоретично може ніколи не закінчуватись. Там немає закону, який би обмежував період передвиборчої кампанії. Спочатку виборці мають обрати із членів партії кандидата у президенти на попередньому голосуванні. У США їх два типи – праймеріз та кокус.

Праймеріз організують місцеві уряди штатів. Тому й правила їх проведення різняться. Вони можуть бути закритими, коли за кандидата голосують лише зареєстровані члени партії. На відкритих праймерізах може проголосувати будь-який громадянин.

Інший тип попереднього голосування – це кокуси. Вони проходять лише у кількох штатах. Організують їх самі партії. На кокусах за кандидатів голосують не бюлетенями. Виборці фізично збираються до груп, де їх підраховують.

Найважливішими праймеріз чи кокусом вважаються перші – у Нью-Гемпширі та Айові відповідно. Важливі вони саме тому, що проходять першими та задають тон усьому виборчому процесу.

Раніше "Телеграф" писав, що в Альянсі скептично поставилися до бажання Трампа вийти з НАТО, якщо він здобуде перемогу на президентських виборах.