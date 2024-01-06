Трампу можуть заборонити балотуватися у президенти в десятках штатів: подробиці

Події розвертаються у поганий для Трампа напрямок

Низка штатів планує заборонити колишньому президенту США Дональду Трампу балотуватися у них на виборах 2024 року. Причому ситуація для Трампа дуже й дуже серйозна – мова йде про 34 штати США.

Про це повідомляє американське видання The New York Times. За даними газети, щонайменше 20 штатів зараз продовжують процеси розгляду доказів у суді, в інших штатах суд відхилив позови, але буде подано апеляції.

Ініціатори виключення Трампа з виборчих списків апелюють до 14 поправки Конституції США, яка забороняє займати державні посади усім, хто під час перебування на державній службі брав участь у повстанні чи заколоті проти державного устрою. Трампу закидають події 6 січня 2021 року, коли натовп його прибічників захопив Капітолій.

Як писав "Телеграф", Верховний суд штату Колорадо (США) заборонив колишньому президентові Дональду Трампу висувати свою кандидатуру на виборах у цьому штаті у 2024 році через те, що він відкрито підтримав демонстрантів, які увірвалися до Капітолія після попередніх президентських виборів 6 січня 2021 року.

Штат Мен в США заборонив експрезиденту Дональду Трампу балотуватися на посаду президента країни, таким чином ставши після Колорадо другим штатом, який це зробив. Заборона діє у відношенні праймеріз штату, де Трампу заборонено брати участь, та тільки на території Мену.

Наскільки високі шанси Дональда Трампа знову сісти у президентське крісло, і чи справді скандальний політик може змінити курс США у питанні зовнішньої політики та підтримки України, читайте у матеріалі "Телеграфа": "Вибори в США. Трамп має великі шанси на перемогу, чи боятися Україні його повернення".