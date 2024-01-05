Трамп отримував гроші від інших країн, найбільше йому платив Китай – The Washington Post

Дії Трампа порушили одне з важливих положень Конституції США

Експрезидент США Дональд Трамп під час перебування на посаді отримав понад 7,8 млн доларів від різноманітних іноземних організацій у 20 країнах, що може теоретично порушувати конституційну заборону на отримання фінансування від урядів інших держав. Найбільшим платником виявився Китай, з якого тоді ще президент Трамп отримав 5,5 млн доларів.

Про це пише The Washington Post із посиланням на доповідь, складену представниками Демократичної партії у Палаті представників. У доповіді сказано, що такі виплати порушують положення Конституції США, яке прямо забороняє федеральним чиновникам, у тому числі президенту, приймати гроші або подарунки від іноземних представників без дозволу на то Конгресу.

Верховний суд США, до якого врешті-решт дійшли дебати, так і не дав кінцевого рішення, а у 2021 році судді взагалі заявили, що справа більше не актуальна, оскільки Трамп вже не є президентом. Однак демократи із судом не погодилися.

"Ці виплати були здійснені, коли ці уряди просували конкретні цілі зовнішньої політики з адміністрацією Трампа і навіть іноді з самим президентом Трампом, і оскільки вони вимагали від Сполучених Штатів конкретних дій для просування своїх власних цілей національної політики", – сказано у 155-сторінковому звіті, який опублікували 4 січня.

Наприклад, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), один з найбільших банків Китаю, орендував офіс у Trump Tower під час президентства Трампа. Коли протягом першого року, коли Трамп перебував при владі, США впровадили санкції проти ICBC та ще кількох китайських банків через підтримку останніми північнокорейської ядерної програми, члени Республіканської партії закликали Трампа здійснити максимальний тиск на ці банки. Однак Трамп, підкреслюється у доповіді, залишився глухим та не вчинив жодних дій, які зачепили б одного з найбільших орендарів офісів у Trump Tower.

Як писав "Телеграф", Верховний суд штату Колорадо (США) заборонив колишньому президентові Дональду Трампу висувати свою кандидатуру на виборах у цьому штаті у 2024 році через те, що він відкрито підтримав демонстрантів, які увірвалися до Капітолія після попередніх президентських виборів 6 січня 2021 року.

Штат Мен в США заборонив експрезиденту Дональду Трампу балотуватися на посаду президента країни, таким чином ставши після Колорадо другим штатом, який це зробив. Заборона діє у відношенні праймеріз штату, де Трампу заборонено брати участь, та тільки на території Мену.

Наскільки високі шанси Дональда Трампа знову сісти у президентське крісло, і чи справді скандальний політик може змінити курс США у питанні зовнішньої політики та підтримки України, читайте у матеріалі "Телеграфа": "Вибори в США. Трамп має великі шанси на перемогу, чи боятися Україні його повернення".