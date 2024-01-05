Трамп получал деньги от других стран, больше всего ему платил Китай – The Washington Post

Действия Трампа нарушили одно из важных положений Конституции США

Экс-президент США Дональд Трамп во время пребывания в должности получил более 7,8 млн долларов от различных иностранных организаций в 20 странах, что может теоретически нарушать конституционный запрет на получение финансирования от правительств других государств. Крупнейшим плательщиком оказался Китай, из которого тогда еще президент Трамп получил 5,5 млн. долларов.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на доклад, составленный конгрессменами от Демократической партии в Палате представителей. В докладе сказано, что такие выплаты нарушают положение Конституции США, прямо запрещающее федеральным чиновникам, в том числе президенту, принимать деньги или подарки от иностранных представителей без разрешения на то Конгресса.

Верховный суд США, до которого в конце концов дошли дебаты, так и не дал окончательного решения, а в 2021 году судьи вообще заявили, что дело больше не актуально, поскольку Трамп уже не президент. Однако демократы с судом не согласились.

"Эти выплаты были осуществлены, когда эти правительства продвигали конкретные цели внешней политики с администрацией Трампа и даже иногда с самим президентом Трампом, и поскольку они требовали от Соединенных Штатов конкретных действий по продвижению своих собственных целей национальной политики", — говорится в 155-страничном отчете, который был опубликован 4 января.

К примеру, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), один из крупнейших банков Китая, арендовал офис у Trump Tower во время президентства Трампа. Когда в течение первого года, когда Трамп находился у власти, США ввели санкции против ICBC и еще нескольких китайских банков из-за поддержки последними северокорейской ядерной программы, члены Республиканской партии призвали Трампа оказать максимальное давление на эти банки. Однако Трамп, подчеркивается в докладе, остался глухим и не предпринял никаких действий, которые бы затронули одного из крупнейших арендаторов офисов в Trump Tower.

Как писал "Телеграф", Верховный суд штата Колорадо (США) запретил бывшему президенту Дональду Трампу выдвигать свою кандидатуру на выборах в этом штате в 2024 году из-за того, что он открыто поддержал демонстрантов, ворвавшихся в Капитолий после предыдущих президентских выборов 6 января 2021 года.

Штат Мэн в США запретил экс-президенту Дональду Трампу баллотироваться на пост президента страны, таким образом став после Колорадо вторым штатом, сделавшим это. Запрет действует в отношении праймериз штата, где Трампу запрещено участвовать, и только на территории Мэна.

Насколько высоки шансы Дональда Трампа снова сесть в президентское кресло, и действительно ли скандальный политик может изменить курс США в вопросе внешней политики и поддержки Украины, читайте в материале "Телеграфа": "Выборы в США. Трамп имеет большие шансы на победу, бояться ли Украине его возвращение".