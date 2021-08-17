Українці найбільше довіряють волонтерам, армії і ветеранам АТО — опитування (інфографіка)

П’ятірку лідерів довіри українців замикають лікарі і інтернет-видання

Українське суспільство найбільше довіряє волонтерам, Збройним силам України та ветеранам АТО. У п’ятірку лідерів довіри також потрапили лікарі та інтернет-видання. При цьому майже 40% українців незадоволені президентом країни.

Про це свідчать дані соціологічного опитування центру "Соціальний моніторинг", передає "Інтерфакс — Україна" у вівторок, 17 серпня.

Так п’ятірка лідерів довіри українців виглядає наступним чином:

волонтери (36,2%); Збройні сили України (34,6%); ветерани АТО (34,2%); лікарі (23%); інтернет-видання (8,1%).

Також досить непоганий баланс довіри отримали громадські організації (8,5%), міські/сільські голови (9,8%), міські/селищні/сільські ради (1,2%).

При цьому практично всі гілки влади, згідно з опитуванням, мають негативний рівень довіри.

Лідером антирейтингу стали політичні партії — їм не довіряють 62,2% опитаних. Приблизно такий же рівень недовіри до Верховної Ради (61,8%), а до Кабміну — 58%.

Прокуратурі не довіряють 51,3% респондентів, Нацбанку — 42,1%, Службі безпеки України — 39,6%.

Рівень недовіри до президента України Володимира Зеленського склав 31%. Також вкрай негативний баланс рівня мають ЗМІ: телебачення — 21,2%, радіо — 30,3%, газети — 30,3%.

Інфографіка по соціальному опитуванню про рівень довіри українців

Раніше "Телеграф" повідомляв, що рівень довіри до президента України Володимиру Зеленському такий же низький, як і до російських ЗМІ. Згідно з опитуванням центру Разумкова, Зеленському за даними на 1-е серпня довіряли всього 33% українців.