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Українці найбільше довіряють волонтерам, армії і ветеранам АТО — опитування (інфографіка)

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
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Українці найбільше довіряють волонтерам, армії і ветеранам АТО — опитування (інфографіка) Новина оновлена 17 серпня 2021, 17:08
В Україні зростає рівень недовіри до влади

П’ятірку лідерів довіри українців замикають лікарі і інтернет-видання

Українське суспільство найбільше довіряє волонтерам, Збройним силам України та ветеранам АТО. У п’ятірку лідерів довіри також потрапили лікарі та інтернет-видання. При цьому майже 40% українців незадоволені президентом країни.

Про це свідчать дані соціологічного опитування центру "Соціальний моніторинг", передає "Інтерфакс — Україна" у вівторок, 17 серпня.

Так п’ятірка лідерів довіри українців виглядає наступним чином:

  1. волонтери (36,2%);
  2. Збройні сили України (34,6%);
  3. ветерани АТО (34,2%);
  4. лікарі (23%);
  5. інтернет-видання (8,1%).

Також досить непоганий баланс довіри отримали громадські організації (8,5%), міські/сільські голови (9,8%), міські/селищні/сільські ради (1,2%).

При цьому практично всі гілки влади, згідно з опитуванням, мають негативний рівень довіри.

Лідером антирейтингу стали політичні партії — їм не довіряють 62,2% опитаних. Приблизно такий же рівень недовіри до Верховної Ради (61,8%), а до Кабміну — 58%.

Прокуратурі не довіряють 51,3% респондентів, Нацбанку — 42,1%, Службі безпеки України — 39,6%.

Рівень недовіри до президента України Володимира Зеленського склав 31%. Також вкрай негативний баланс рівня мають ЗМІ: телебачення — 21,2%, радіо — 30,3%, газети — 30,3%.

Інфографіка по соціальному опитуванню про рівень довіри українців
Інфографіка по соціальному опитуванню про рівень довіри українців

Раніше "Телеграф" повідомляв, що рівень довіри до президента України Володимиру Зеленському такий же низький, як і до російських ЗМІ. Згідно з опитуванням центру Разумкова, Зеленському за даними на 1-е серпня довіряли всього 33% українців.

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