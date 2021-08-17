Более трети украинцев хотят перевыборов Рады и президента (инфографика)
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Голоса украинцев в вопросе перевыборов в Верховную Раду разделились практически поровну, президентом недовольны чуть меньше людей, чем депутатами.
Почти 40% украинцев недовольны президентом страны — об этом свидетельствуют данные Центра социального мониторинга. "Телеграф" уже писал, что президентский рейтинг Владимира Зеленского падает.
Результаты нового исследования публикует Интерфакс.
Согласно данным голоса "за" и "против" досрочных выборов распределились так:
- 22,4% — безусловно, да
- 17,1% — скорее, да
- 21,7% — скорее, нет
- 28,2%- безусловно, нет
- 10,6% — трудно ответить
Вместе с этим, почти 45% украинцев хотят перевыборов в Верховную Раду Украины. Чуть больше считают, что такой необходимости нет.
Отметим, что при нежелании менять правительство, многие украинцы выразили согласие пойти на досрочные выборы в случае их организации — более 68%.
При этом 72,8% опрошенных считаю, что Украина двигается не туда в своем развитии. Опрос провели 2-11 августа при участии 3012 респондентов.
Такие настроения среди граждан Украины подтверждает и другое социологическое исследование, проведенное ранее.
"Телеграф" писал, что украинцы не довольны положением в стране, поскольку многим грозит бедность.
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