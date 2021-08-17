Голоса украинцев в вопросе перевыборов в Верховную Раду разделились практически поровну, президентом недовольны чуть меньше людей, чем депутатами.

Почти 40% украинцев недовольны президентом страны — об этом свидетельствуют данные Центра социального мониторинга. "Телеграф" уже писал, что президентский рейтинг Владимира Зеленского падает.

Результаты нового исследования публикует Интерфакс.

Согласно данным голоса "за" и "против" досрочных выборов распределились так:

22,4% — безусловно, да

17,1% — скорее, да

21,7% — скорее, нет

28,2%- безусловно, нет

10,6% — трудно ответить

Инфографика по социальному опросу про перевыборы президента и Верховной Рады

Вместе с этим, почти 45% украинцев хотят перевыборов в Верховную Раду Украины. Чуть больше считают, что такой необходимости нет.

Отметим, что при нежелании менять правительство, многие украинцы выразили согласие пойти на досрочные выборы в случае их организации — более 68%.

При этом 72,8% опрошенных считаю, что Украина двигается не туда в своем развитии. Опрос провели 2-11 августа при участии 3012 респондентов.

Такие настроения среди граждан Украины подтверждает и другое социологическое исследование, проведенное ранее.

"Телеграф" писал, что украинцы не довольны положением в стране, поскольку многим грозит бедность.