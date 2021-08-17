Голоси українців в питанні перевиборів до Верховної Ради розділилися практично порівну, президентом незадоволені трохи менше людей, ніж депутатами.

Майже 40% українців не задоволені президентом країни — про це свідчать дані Центру соціального моніторингу. "Телеграф" уже писав, що президентський рейтинг Володимира Зеленського падає.

Результати нового дослідження публікує Інтерфакс.

Згідно з даними голосу "за" і "проти" дострокових виборів розподілилися так:

22,4% — безумовно, так

17,1% — скоріше так

21,7% — скоріше, немає

28,2% — безумовно, немає

10,6% — важко відповісти

Інфографіка досліджень

Разом з цим, майже 45% українців хочуть перевиборів до Верховної Ради України. Трохи більше вважають, що такої необхідності немає.

Відзначимо, що при небажанні міняти уряд, багато українців висловили згоду піти на дострокові вибори у разі їх організації — понад 68%.

При цьому 72,8% опитаних вважаю, що Україна рухається не туди у своєму розвитку. Такі настрої серед громадян України підтверджує й інше соціологічне дослідження, проведене раніше.

Опитування відбулося 2-11 серпня за участі 3012 респондентів.

"Телеграф" писав, що українці не задоволені станом в країні, оскільки багатьом загрожує бідність.