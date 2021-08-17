Більше третини українців хочуть перевиборів Ради і президента (інфографіка)
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Голоси українців в питанні перевиборів до Верховної Ради розділилися практично порівну, президентом незадоволені трохи менше людей, ніж депутатами.
Майже 40% українців не задоволені президентом країни — про це свідчать дані Центру соціального моніторингу. "Телеграф" уже писав, що президентський рейтинг Володимира Зеленського падає.
Результати нового дослідження публікує Інтерфакс.
Згідно з даними голосу "за" і "проти" дострокових виборів розподілилися так:
- 22,4% — безумовно, так
- 17,1% — скоріше так
- 21,7% — скоріше, немає
- 28,2% — безумовно, немає
- 10,6% — важко відповісти
Разом з цим, майже 45% українців хочуть перевиборів до Верховної Ради України. Трохи більше вважають, що такої необхідності немає.
Відзначимо, що при небажанні міняти уряд, багато українців висловили згоду піти на дострокові вибори у разі їх організації — понад 68%.
При цьому 72,8% опитаних вважаю, що Україна рухається не туди у своєму розвитку. Такі настрої серед громадян України підтверджує й інше соціологічне дослідження, проведене раніше.
Опитування відбулося 2-11 серпня за участі 3012 респондентів.
"Телеграф" писав, що українці не задоволені станом в країні, оскільки багатьом загрожує бідність.
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