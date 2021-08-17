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Більше третини українців хочуть перевиборів Ради і президента (інфографіка)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Більше третини українців хочуть перевиборів Ради і президента (інфографіка) Новина оновлена 17 серпня 2021, 16:03
Частина українців хочуть перевиборів

Голоси українців в питанні перевиборів до Верховної Ради розділилися практично порівну, президентом незадоволені трохи менше людей, ніж депутатами.

Майже 40% українців не задоволені президентом країни — про це свідчать дані Центру соціального моніторингу. "Телеграф" уже писав, що президентський рейтинг Володимира Зеленського падає.

Результати нового дослідження публікує Інтерфакс.

Згідно з даними голосу "за" і "проти" дострокових виборів розподілилися так:

  • 22,4% — безумовно, так
  • 17,1% — скоріше так
  • 21,7% — скоріше, немає
  • 28,2% — безумовно, немає
  • 10,6% — важко відповісти
Інфографіка досліджень
Інфографіка досліджень

Разом з цим, майже 45% українців хочуть перевиборів до Верховної Ради України. Трохи більше вважають, що такої необхідності немає.

Відзначимо, що при небажанні міняти уряд, багато українців висловили згоду піти на дострокові вибори у разі їх організації — понад 68%.

При цьому 72,8% опитаних вважаю, що Україна рухається не туди у своєму розвитку. Такі настрої серед громадян України підтверджує й інше соціологічне дослідження, проведене раніше.

Опитування відбулося 2-11 серпня за участі 3012 респондентів.

"Телеграф" писав, що українці не задоволені станом в країні, оскільки багатьом загрожує бідність.

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