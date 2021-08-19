Молоді жінки найбільш терпимі: українці цінують доброту, але вражають нетолерантністю (опитування)

У регіональному розрізі найбільш толерантним виявився Київ

Аналіз цінностей українських жінок показав високий рівень їх доброти та універсалізму, однак з’ясувалося, що значній кількості бракує толерантності. Майже половина жінок заявили про своє негативне ставлення до ЛГБТ та чайлдфрі.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", опубліковані у четвер, 19 серпня.

Так, з толерантністю в українських жінок дійсно виникли проблеми. Про негативне ставлення до ЛГБТ заявили 47% опитаних, а ще 42% негативно ставляться до чайлдфрі — людей, які вирішити не мати дітей. Позитивне ставлення висловили лише 7-8%, інші опитані — ставляться до них нейтрально.

При цьому серед молодих жінок (16-24 роки) майже третина ставиться до ЛГБТ та чайлфрі позитивно на противагу тому, що серед чоловіків такого ж віку цей відсоток втричі менший.

Як з’ясувалося, толерантність українських жінок знижується з віком. Найнижчий рівень продемонструвала категорія 61+. Серед жінок цього віку майже 66% негативно ставляться до чайлдфрі, 65% — до ЛГБТ. При цьому у молодих жінок ставлення більше нейтральне (60-70%).

Ставлення до людей, які не вірять у Бога, виявилося більш толерантним: 63% — ставляться нейтрально, 8% — позитивно, а 28% — засуджують атеїзм і таку позицію не сприймають. При цьому серед опитаних 60% жінок заявили про віру у Бога і не сумніваються у ньому, а 17% — вірять і сумніваються. Просто у вищі сили вірять 14%. Атеїстів виявилося лише 7%.

У регіональному розрізі найбільш толерантним виявився Київ. А от Схід та Захід — більш консервативні. Жителі західних областей менш толерантні до невіруючих, а східних — до ЛГБТ спільноти.

Опитування проводилося з 20 липня по 9 серпня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера серед 20000 жінок віком 16+ у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій. Статистична похибка складає не більше 1,0%.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відчувають громадяни, думаючи про Україну. Емоції населення виявилися суперечливими - всі деталі у інфографіці.