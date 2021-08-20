Психологи стверджують, що важливо любити себе і вміти говорити іншим ні

Багато людей відчувають почуття провини через те, що встановлюють межі. У той же час ви надасте іншим величезну послугу, якщо переосмислите значення слова "егоїзм" і навчитеся піклуватися про себе.

Недавня стаття на сайті "Today" дає кілька корисних порад про те, як перебудувати життя і своє ставлення до нього. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Коли в останній раз ви говорили "ні", якщо не хотіли щось робити, або відхиляли запрошення людини, яку не хотіли бачити?

Можливо пора стати більш егоїстичним — в самому здоровому сенсі цього слова!

"Після стресів, викликаних пандемією, багато людей прагнуть турботи про себе, але як і раніше не хочуть приділяти першочергову увагу власним потребам", — заявила Мішель Ельман, автор нової книги "Радість бути егоїстичною: навіщо вам потрібні межі як їх встановити".

"Багато людей дійсно розділяють ідею любові до себе", — сказала кореспонденту видання "Today" Ельман, лондонський психолог з питань особистого життя, — "Але вони не розуміють, що, для того, щоб насправді виділити час і енергію для виконання потрібних вам справ, потрібно бути більш егоїстичним".

Мішель Ельман пропонує задуматися над такими моментами, які допоможуть навчитися ставити себе на перше місце:

Навчіться розрізняти ті моменти, коли вам потрібно бути більш егоїстичними

За словами Ельман, перш за все, потрібно розставити пріоритети для себе, коли ви виснажені і втомлені, або коли є люди, яким ви не можете довіряти, або тому, що боїтеся конфронтації, або через те, що надмірно догоджаєте людям.

"Якщо ви постійно сердитеся, якщо ви постійно відчуваєте образу, це попереджувальні сигнали того, що ваші межі постійно порушуються і не зміцнюються", — зазначила вона.

Переосмислити визначення "егоїстичності"

Нехай "егоїстичність" для вас визначається вашими бажаннями і потребами, про які ви можете чітко і чесно заявити. Багато людей відчувають себе винними через те, що іноді відверто говорять "ні", але їм потрібно перестати думати, що вони завдають шкоди іншим.

"Ви дійсно робите послугу людям, важливим у вашому житті, коли дбаєте про себе", — стверджує Ельман, — "Щоб встановити межі або бути егоїстичними, вам дійсно потрібно вірити, що ви цього заслуговуєте".

Пробуйте говорити "ні"

Ельман провела експеримент, який вона назвала "Рік відмов". Вона вирішила сказати «ні» всьому, що не хотіла робити, без пояснення причин. Приклади відповідей на запрошення включали: "Я подумала про це, але, мабуть, відмовлюся" або "На жаль, я не можу цього зробити". Спочатку їй було ніяково і незграбно, але до кінця року все стало простіше, і вона все ще слідує цьому правилу.

"Те, що вас запросили на якийсь захід, не означає, що ви зобов’язані бути присутніми", — підкреслює вона, — "Багато з цих правил ввічливості помилкові … вони про створення простору між усім, що вам говорять, і фактичною перевіркою себе, перевіркою свого тіла".

Коли ви знаєте, коли говорити "ні", ваше "так" стає сильнішим — люди більше не сприймають вашу присутність або згоду як належне.

Щоб навчитися говорити «ні», простіше спочатку потренуватися з незнайомцями, а потім спробувати це з друзями і сім’єю.

Позбавтеся від відчуття провини або страху того, що ви комусь не сподобаєтеся

Замість провини Ельман часто відчуває полегшення або гордість після того, як каже "ні".

Що стосується того, що вас не люблять, "в світі 8 мільярдів людей, і ви не можете любити всіх", — підкреслює вона, — "Межі ніколи не змусять потрібних людей покинути ваше життя — вони тільки змусять тих, які користуються вами, піти з вашого життя".

Встановіть межі на роботі

Ельман, будучи британкою, була приголомшена розмитою межою між роботою і особистим часом в США.

Людям, які відчувають необхідність відповідати на свою робочу електронну пошту вночі або у вихідні дні, вона порадила спробувати не робити цього — можливо, додавши відповідь про відсутність на роботі: "На цих вихідних у мене не буде доступу до електронної пошти. Я відповім вам в понеділок" або переводьте телефон в режим польоту о 18:00 в будні дні.

Будьте більш егоїстичними з близькими

Головна порада Ельман — просто говорите про те, що вам потрібно, а не чекайте, що ваш партнер автоматично дізнається про це — ви отримаєте це в 90% випадків.

"Часто люди кажуть — якби вони любили мене, вони б знали. Але люди не вміють читати думки. Люди не роботи. Кожна людина непередбачувана", — розповідає експерт.

Говоріть людям, коли вони перетинають межу

Якщо хтось проявляє пасивну агресію або відверто говорить образливі речі в розмові, простий прийом — просто вигукнути "вау" або "ай" — це призупиняє бесіду і дозволяє людині задуматися над тим, що вона тільки що сказала, запобігаючи протистоянню.

Раніше Ельман не звертала увагу на образливі коментарі, які говорили в її адресу, а згодом відчувала, як в ній накопичується обурення. Але тепер вона використовує ці прості слова в той момент, щоб сигналізувати про порушення меж. "Вам варто навчитися захищатися", — пише вона у своїй книзі.

"Мовчання — ще один корисний інструмент: вам не потрібно брати участь в розмові, яка змушує вас відчувати себе ніяково. Люди це помічають", — сказала Ельман. Якщо вони цього не роблять і наполегливо продовжують незручну розмову, можна попросити їх: "Ми можемо поговорити про щось більш цікаве?"

Чекайте, що життя зміниться

Бути егоїстичним в здоровому сенсі означає, що люди перестають сприймати вас як належне. Це також тягне за собою припинення токсичних відносин у вашому особистому і професійному житті.

"Як тільки ви починаєте встановлювати межі і підвищувати самооцінку, ви розумієте, що багато людей у вашому житті не відносяться до вас так, як ви того заслуговуєте", — говорить Ельман.

"Пройшовши цей шлях і втративши в результаті багато друзів, я не шкодую про це ні на секунду, тому що … будь-які відносини, які були втрачені через межі, це відносини, які повинні були зникнути в будь-якому випадку".

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