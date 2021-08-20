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Після санкцій РНБО проти Гужви провайдери почали блокувати сайт "Страна.UA"

Автор
В. Куценко
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Автор
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Після санкцій РНБО проти Гужви провайдери почали блокувати сайт "Страна.UA" Новина оновлена 20 серпня 2021, 23:49
Ігор Гужва — головний редактор сайту "Страна.UA"

Сайт вже перестав відкриватися у багатьох

Пізно ввечері в п’ятницю, 20 серпня, у деяких користувачів мережі в Україні зник доступ до сайту "Страна.UA" — це сталося після введення РНБО санкцій проти головного редактора Ігоря Гужви.

При спробах завантажити сайт у багатьох українців початок висвічувати "Неможливо отримати доступ до сайту".

Як повідомляє сама "Страна" в соцмережах, таке спостерігається в різних регіонах України.

У багатьох перестав відкриватися сайт "Страна.UA"
У багатьох перестав відкриватися сайт "Страна.UA"

Нагадаємо, що 20 серпня РНБО ввела санкції проти десятків юридичних і фізичних осіб, які ведуть антиукраїнську пропаганду або пов’язані з Росією, — серед них опинився і Ігор Гужва з декількома людьми з оточення і пов’язаними з ним юридичними особами.

Раніше, на початку лютого 2021 року, таким чином були введені санкції проти каналів 112, Newsone и ZIK, які називали інструментами чужий пропаганди в Україні.

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