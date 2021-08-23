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З Кабула до Києва вилетів ще один літак: на борту — сотня афганців

Автор
О. Волкова
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Автор
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З Кабула до Києва вилетів ще один літак: на борту — сотня афганців Новина оновлена 23 серпня 2021, 13:54

З Кабулу до Києва вилетів літак з 100 пасажирів

З Афганістану, де зараз відбувається переворот, а влада перейшла до талібів, вилетів ще один український літак з евакуйованими людьми.

Про це під час саміту "Кримська платформа" розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба.

За його словами, на борту повітряного судна, яке летить з Кабула до Києва, знаходиться 100 осіб.

Відзначимо, що Україна надає таку допомогу афганцям, які знаходяться в групі ризику, спільно з десятком інших держав. Раніше в Києві приземлився літак з 83 жителями Афганістану, в числі яких були громадяни України, журналісти Wall Street Journal і Радіо Свобода, які були в найбільшій небезпеці, а також діти і жінки.

Як раніше повідомляв "Телеграф", на борту військового літака США прийняли пологи у біженки з Афганістану. Відомо, що борт приземлився на німецькій авіабазі Рамштайн після того, як у жінки почалися ускладнення під час пологів. На борт відразу після приземлення піднявся медичний персонал. І новонародженого, і його мати доставили до найближчого медичного закладу.

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