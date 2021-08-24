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Зеленський пустив сльозу під час параду до Дня Незалежності в Києві (відео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Зеленський пустив сльозу під час параду до Дня Незалежності в Києві (відео) Новина оновлена 24 серпня 2021, 12:13
День незалежності України в Києві

ДНК України — в Києві згадали основні віхи розвитку країни.

Під час театралізованого дійства на святкуванні Дня Незалежності, присвяченого історії України, багато хто не зміг стримати сліз. Серед них і президент України Володимир Зеленський.

Відео розмістив канал Україна 24 в телеграм.

На відео з трансляції дівчинка в легкій сукні пастельних тонів з букетом польових квітів в руках проходить через важливі моменти в історії України. Всі ці моменти, традиції, музика вплетені в ДНК українця — в цьому головний сенс вистави.

Київська Русь, княгиня Ольга, хрещення Русі, часи Ярослава Мудрого, козацтва. Дівчинка зустрічає Роксолану, Богдана Хмельницького, Григорія Сковороду, Тараса Шевченка, Лесю Українку та її Мавку, Михайла Грушевського.

Голодомор, 2 світова війна з 1939 року, післявоєнне життя і тиск на дисидентів — рік за роком дівчинка з букетом йде крізь історію України.

Театралізоване дійство до Дня незалежності
Театралізоване дійство до Дня незалежності

Від 964 року до наших днів. До медалей Олімпіади, польоту Леоніда Каденюка в космос, революції Гідності і війни на сході України.

ДНК українців відвойовує своє — в кінці дівчинка побігла і вручила квіти військовим.

Раніше "Телеграф" писав, що в День Незалежності вручили звання героїв України п’ятьом людям.

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