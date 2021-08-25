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Ветеран АТО зробив своїй дівчині пропозицію під час параду на День незалежності (фото, відео)

Автор
О. Броскова
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Ветеран АТО зробив своїй дівчині пропозицію під час параду на День незалежності (фото, відео) Новина оновлена 25 серпня 2021, 11:11
Ветеран АТО Валерій Вєхтєв і його наречена

Разом улюблені вже шість років. Вони познайомилися ще до війни.

Ветеран АТО Валерій Вєхтєв  освідчився своїй коханій прямо під час параду до Дня Незалежності в Києві. Через кілька хвилин після цього військовий вже мав іти в колоні військових Хрещатиком.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Відзначається, що його дівчина Людмила нічого не підозрювала. На очах у десятків своїх побратимів Валерій зробив крок вперед, опустився на одне коліно і попросив дівчину вийти за нього заміж.

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Як повідомляє ТСН, разом улюблені вже шість років. Вони познайомилися ще до війни. Пізніше Валерій пішов на фронт, а через рік демобілізувався. За його словами, саме Людмила допомогла пережити йому все побачене на фронті.

"Вирішив, що за шість років, які вона цього чекає, сьогодні якраз така дата: 30 років Незалежності і побратими мої, це 120 чоловік батальйон. Думаю, це буде так надійніше, щоб саме перед ними, перед строєм, перед своїми побратимами попросити серце і руку своєї коханої ", — ділиться Валерій.

Людмила також розповіла, що вона дуже щаслива.

Раніше "Телеграф" писав, що учасник українського реаліті зробив дівчині пропозицію в фіналі шоу. За словами інших учасників проекту, хлопець зробив все дуже щиро, без завчено тексту, ніж дуже зворушив усіх присутніх.

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