Ветеран АТО зробив своїй дівчині пропозицію під час параду на День незалежності (фото, відео)

Разом улюблені вже шість років. Вони познайомилися ще до війни.

Ветеран АТО Валерій Вєхтєв освідчився своїй коханій прямо під час параду до Дня Незалежності в Києві. Через кілька хвилин після цього військовий вже мав іти в колоні військових Хрещатиком.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Відзначається, що його дівчина Людмила нічого не підозрювала. На очах у десятків своїх побратимів Валерій зробив крок вперед, опустився на одне коліно і попросив дівчину вийти за нього заміж.

Чоловік зробив пропозицію на очах у всіх

Як повідомляє ТСН, разом улюблені вже шість років. Вони познайомилися ще до війни. Пізніше Валерій пішов на фронт, а через рік демобілізувався. За його словами, саме Людмила допомогла пережити йому все побачене на фронті.

"Вирішив, що за шість років, які вона цього чекає, сьогодні якраз така дата: 30 років Незалежності і побратими мої, це 120 чоловік батальйон. Думаю, це буде так надійніше, щоб саме перед ними, перед строєм, перед своїми побратимами попросити серце і руку своєї коханої ", — ділиться Валерій.

Людмила також розповіла, що вона дуже щаслива.

Раніше "Телеграф" писав, що учасник українського реаліті зробив дівчині пропозицію в фіналі шоу. За словами інших учасників проекту, хлопець зробив все дуже щиро, без завчено тексту, ніж дуже зворушив усіх присутніх.