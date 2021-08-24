Маленька дівчинка зворушила Зеленського на параді до сліз: стало відомо хто вона

10-річна Єсенія Селезньова брала участь у вокальному проекті "Голос країни. Діти".

У цьому році 24 серпня українці святкують 30-ту річницю Незалежності України.

Найважливішу подію для країни відзначають у вівторок у всіх великих і маленьких містах.

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У Києві під час урочистої частини військового параду показали театралізоване дійство про історію України від найдавніших часів до сучасності. У цей момент присутні не змогли стримати сліз, в тому числі і президент України Володимир Зеленський. На відео дівчинка в білій сукні пройшла через важливі моменти в історії країни.

У мережі припустили, що батьком дівчинки, яку звуть Єсенія Селезньова, є підполковник ЗСУ Володимир Федченко, до якого вона відразу підбігла після завершення театралізованого дійства, але як стало відомо пізніше, батьком дівчинки є музикант Євген Селезньов — барабанщик оркестру шоу до Дня Незалежності.

У 2019 Єсенія взяла участь в проекті "Голос країни. Діти", де їй акомпанував батько. Тоді вона потрапила в команду співачки Джамали, але вибула на етапі вокальних боїв.

Єсенії 10 років. На сторінці Інстаграму вона опублікувала фото з тим же підполковником Федченко.

Додамо, що в завершенні параду Єсенія виконала пісню "Україна", пересуваючись в центрі величезньої жовто-блакитного квітки.

Єсенія Селезньова