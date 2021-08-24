Маленькая девочка растрогала Зеленского на параде до слез: стало известно кто она

10-летняя Есения Селезнева участвовала в вокальном проекте "Голос країни. Діти".

В этом году 24 августа украинцы празднуют 30-ю годовщину Независимости Украины.

Самое важное события для страны отмечают во вторник во всех больших и маленьких городах.

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В Киеве во время торжественной части военного парада показали театрализованное действие об истории Украины от древних времен до современности. В этот момент присутствующие не смогли сдержать слез, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский. На видео девочка в белом платье прошла через важные моменты в истории страны.

В сети предположили, что отцом девочки, которую зовут Есения Селезнева, является подполковник ВСУ Владимир Федченко, к которому она сразу подбежала после завершения театрализованного действия, но как стало известно позже, отцом девочки является музыкант Евгений Селезнев — барабанщик оркестра шоу ко Дню Независимости.

В 2019 году Есения приняла участие в проекте "Голос країни. Діти", где ей аккомпанировал отец. Тогда она попала в команду певицы Джамалы, но выбыла на этапе вокальных боев.

Есении Селезневой 10 лет. На странице Инстаграма она опубликовала фото с тем же подполковником Федченко.

Добавим, что в завершении парада Есения исполнила песню "Украина", передвигаясь в центре огромного желто-голубого цветка.

Есения Селезнева