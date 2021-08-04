Участник украинского реалити сделал девушке предложение в финале шоу

Во время съемок финального выпуска нового сезона проекта "Эксы" на Новом канале один из участников сделал своей девушке предложение руки и сердца. По словам, других участников проекта, парень сделал все очень искренне, без заученного текста, чем очень растрогал всех присутствующих.

Об этом сообщает "Теленеделя" со ссылкой на пресс-службу "Нового канала".

"Было ощущение, что мы находимся на церемонии "Оскара", – поделилась эмоциями проекта Наталья Ежова. – Изюминкой вечера стало предложение руки и сердца одного из участников проекта своей любимой. Очень рада, что он решился на этот шаг. Я работала с ним лично, поэтому знаю, насколько это было важно для парня. Заметила, что он не мог подобрать слова, говорил без заученного текста. Участник сказал все от сердца, это вызвало бурю классных эмоций и у его половинки, и у всех присутствующих".

Правда, увидеть этот трогательный момент пока не получится: новый сезон "Эксов" выйдет на экраны только 14 сентября.

"Эксы" - это украинское реалити-шоу, где парам помогают решить проблемы в отношениях и понять, стоит ли им пытаться сохранить их либо же разойтись.

Напомним, ранее стало известно, что известные в Украине блогеры Саша и Игорь Пустовит разводятся.