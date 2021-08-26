Рус

Дельта-штам поширюється по Україні: в МОЗ озвучили, скільки людей його вже підхопили

Автор
О. Волкова
Дата публікації
Читати російською
Автор
23
Дельта-штам поширюється по Україні: в МОЗ озвучили, скільки людей його вже підхопили Новина оновлена 26 серпня 2021, 11:56
Ігор Кузин — головний санітарний лікар України.

Головний санлікар України Ігор Кузин розповів про те, як йдуть справи з коронавірусом штаму "Дельта" в нашій країні

В Україні набирає обертів коронавірус штаму "Дельта", про що повідомив головний санлікар України Ігор Кузин.

Його слова цитує прес-служба МОЗ.

Так, за інформацією головного санітарного лікаря, 5 серпня в Україні було підтверджено 147 випадків даної мутації ковіду, а вже через два тижні ця цифра примножилася. Станом на 20 серпня медики офіційно підтвердили 520 випадків "Дельти" в Україні.

"Зараз система охорони здоров’я готова реагувати на виклик нової хвилі COVID-19, викликаної Дельта-штамом коронавірусу. Але пам’ятайте, що звичайні профілактичні заходи — носіння масок, миття рук, використання антисептиків, дотримання фізичної дистанції — зможуть захистити вас і ваших рідних від інфікування COVID-19, а вакцинація — убезпечить від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації або смерті від COVID-19", — попереджає головний санітарний лікар.

На сьогоднішній день в Україні готові приймати пацієнтів з ковідом 256 лікарень. Крім того, у нас є в запасі більше 2,3 млн експрес-тестів на коронавірус.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров’я поділилися інформацією про те, яка вакцина проти коронавірусу є найпопулярнішою в Україні.

Зустріч Байдена із Зеленським: генерал розповів, що потрібно Україні від США
Політика
Зустріч Байдена із Зеленським: генерал розповів, що потрібно Україні від США
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зустріч Байдена із Зеленським: генерал розповів, що потрібно Україні від США
Зустріч Байдена із Зеленським: генерал розповів, що потрібно Україні від США
Дата публікації
Категорія
Україні потрібно не сидіти на трубі або ямі-ПХГ, а домовлятися з країнами Тріморья і Туреччиною — експерт
Україні потрібно не сидіти на трубі або ямі-ПХГ, а домовлятися з країнами Тріморья і Туреччиною — експерт
Дата публікації
Категорія
Шанс для Росії: як Путін використовує перемогу "Талібану" в боротьбі проти США
Шанс для Росії: як Путін використовує перемогу "Талібану" в боротьбі проти США
Дата публікації
Категорія
У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
Дата публікації
Категорія
Прапороносець збірної завоювала перше "золото" для України на Паралімпіаді в Токіо
Прапороносець збірної завоювала перше "золото" для України на Паралімпіаді в Токіо