Дельта-штам поширюється по Україні: в МОЗ озвучили, скільки людей його вже підхопили

Головний санлікар України Ігор Кузин розповів про те, як йдуть справи з коронавірусом штаму "Дельта" в нашій країні

В Україні набирає обертів коронавірус штаму "Дельта", про що повідомив головний санлікар України Ігор Кузин.

Його слова цитує прес-служба МОЗ.

Так, за інформацією головного санітарного лікаря, 5 серпня в Україні було підтверджено 147 випадків даної мутації ковіду, а вже через два тижні ця цифра примножилася. Станом на 20 серпня медики офіційно підтвердили 520 випадків "Дельти" в Україні.

"Зараз система охорони здоров’я готова реагувати на виклик нової хвилі COVID-19, викликаної Дельта-штамом коронавірусу. Але пам’ятайте, що звичайні профілактичні заходи — носіння масок, миття рук, використання антисептиків, дотримання фізичної дистанції — зможуть захистити вас і ваших рідних від інфікування COVID-19, а вакцинація — убезпечить від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації або смерті від COVID-19", — попереджає головний санітарний лікар.

На сьогоднішній день в Україні готові приймати пацієнтів з ковідом 256 лікарень. Крім того, у нас є в запасі більше 2,3 млн експрес-тестів на коронавірус.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров’я поділилися інформацією про те, яка вакцина проти коронавірусу є найпопулярнішою в Україні.