Вихователі без масок і ізоляція для хворих дітей — МОЗ ввів нові правила для дитсадків
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Замість чотирьох вимірів температури, в саду дітям будуть проводити один.
Після роз’яснень з приводу навчального процесу в школах України з 1 вересня, Міністерство охорони здоров’я оновило рекомендації для дитячих дошкільних установ у зв’язку з карантином по COVID-19.
Нові рекомендації з’явилися на сайті Міністерства охорони здоров’я.
Правила для дітей:
- температурний скринінг проводять один раз, тільки при вході в сад
- в разі симптомів ГРВІ або температурі від 37,2 градуса дитину необхідно ізолювати і повідомити батькам
- всі дотримання карантинних заходів, наприклад миття рук або обробка антисептиком, повинні бути в формі гри
- м’які іграшки під забороною, як і знаходження в групі в вуличному взутті.
Дітей в саду зустрічає і віддає батькам вихователь на території саду, в погану погоду — в роздягальні або приймальні. Важливо — батьки повинні бути в масках.
Правила для вихователів:
- вхід в сад тільки в масці або респіраторі після температурного контролю, якщо він не пройдений — співробітника відправлять додому
- під час занять в групі або окремому приміщенні використовувати засоби індивідуального захисту не потрібно
- при переміщенні по садочку і спілкуванні з іншими вихователями маску одягати необхідно.
Батьківські збори в садку заборонені, рекомендований дистанційний варіант. Також під заборону потрапили запрошені артисти та творчі колективи.
Забезпечення персоналу миючими засобами, а сад — термометрами покладається на керівника дошкільного закладу.
Такі заходи безпеки ввели, в тому числі і з-за зростаючої кількості людей, які хворіють коронавірусів.
"Телеграф" писав, що 27 серпня зафіксований найвищий показник добової захворюваності за останні кілька місяців.
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