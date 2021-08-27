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Вихователі без масок і ізоляція для хворих дітей — МОЗ ввів нові правила для дитсадків

Автор
Г. Михайлова
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Вихователі без масок і ізоляція для хворих дітей — МОЗ ввів нові правила для дитсадків Новина оновлена 27 серпня 2021, 15:37
Вихователям дозволили працювати без засобів індивідуального захисту в групах

Замість чотирьох вимірів температури, в саду дітям будуть проводити один.

Після роз’яснень з приводу навчального процесу в школах України з 1 вересня, Міністерство охорони здоров’я оновило рекомендації для дитячих дошкільних установ у зв’язку з карантином по COVID-19.

Нові рекомендації з’явилися на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Правила для дітей:

  • температурний скринінг проводять один раз, тільки при вході в сад
  • в разі симптомів ГРВІ або температурі від 37,2 градуса дитину необхідно ізолювати і повідомити батькам
  • всі дотримання карантинних заходів, наприклад миття рук або обробка антисептиком, повинні бути в формі гри
  • м’які іграшки під забороною, як і знаходження в групі в вуличному взутті.

Дітей в саду зустрічає і віддає батькам вихователь на території саду, в погану погоду — в роздягальні або приймальні. Важливо — батьки повинні бути в масках.

Правила для вихователів:

  • вхід в сад тільки в масці або респіраторі після температурного контролю, якщо він не пройдений — співробітника відправлять додому
  • під час занять в групі або окремому приміщенні використовувати засоби індивідуального захисту не потрібно
  • при переміщенні по садочку і спілкуванні з іншими вихователями маску одягати необхідно.

Батьківські збори в садку заборонені, рекомендований дистанційний варіант. Також під заборону потрапили запрошені артисти та творчі колективи.

Забезпечення персоналу миючими засобами, а сад — термометрами покладається на керівника дошкільного закладу.

Такі заходи безпеки ввели, в тому числі і з-за зростаючої кількості людей, які хворіють коронавірусів.

"Телеграф" писав, що 27 серпня зафіксований найвищий показник добової захворюваності за останні кілька місяців.

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