Снова больше двух тысяч заболевших в сутки: ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается

Наибольшего всплеска коронавируса ожидают осенью.

Почти на пять сотен выросло количество заболевших коронавирусом в Украине за сутки. Согласно статистике, за сутки 26 августа заболели COVID-19 2032 человека, среди них 127 детей и 46 медработников.

Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 838 человек

летальных случаев — 66

выздоровели — 1253 человека.

Тесты на коронавирус делали 53 486 раз, в том числе методом ПЦР — 23 049.

По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, в последний раз более двух тысяч случаев заражения за сутки фиксировалось почти три месяца назад — 4 июня 2021 года.

Данные системы мониторинга СНБО

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в столице Украины. В Киеве за сутки 26 августа 262 случая заражения. Среди областей в лидерах Харьковская (195), Донецкая (127), Херсонская (124) и Черновицкая (123).

Меньше всего случаев среди областей Украины выявили в Кировоградской (13) и Закарпатской (14).

Ранее "Телеграф" писал, что всплеск коронавируса регистрируют во всем мире, не стали исключением и ближайшие страны. В России количество ежедневных случаев достигло почти 20 тысяч, а в Польше объявили четвертую волну коронавируса.