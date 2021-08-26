Россия в мировых лидерах, Словакия пока держится: ситуация с коронавирусом у стран-соседей Украины

Мир на пороге новой волны коронавируса.

Более 214,8 миллионов людей по всему миру заболели коронавирусом с начала пандемии. Почти 4,5 миллиона с вирусом не справились. Количество новых выявленных случаев растет каждый день не только в Украине.

"Телеграф" подготовил мировую сводку по ситуации с COVID-19 опираясь на открытые статистические данные.

Количество заболевших коронавирусом начало расти в августе и приближается к показателям конца весны 2021 года, когда в мире ежедневно фиксировали более 800 тысяч заболевших.

Статистика заболеваемости коронавирусом с января 2020

В ТОП-5 стран, наиболее пострадавших от коронавируса вошли:

По количеству заболевших

США — более 39,1 млн

Индия — более 32,5 млн

Бразилия — более 20,6 млн

Россия — более 6,8 млн

Франция — более 6,6 млн.

По количеству летальных случаев

США — более 649 тыс

Бразилия — более 576 тыс

Индия — более 436 тыс

Мексика — более 255 тыс

Перу — более 198 тыс.

Что касается соседних государств — то в России количество заболевших коронавирусом ежедневно приближается к 20 тысячам человек.. Наибольшее количество заболевших в Москве — 1402 случая.

В Беларуси согласно последним статистическим данным резко подскочило количество заболевших — 1357 случаев. Накануне там фиксировали 860 заражений.

В Польше количество случаев коронавируса также начало расти — там объявили о начале четвёртой волны пандемии.

В Словакии новых случаев заражений в сутки фиксируют ежедневно около сотни. Отметим, что смертельных случаев коронавируса в стране зафиксировано более 12 тысяч.

В Венгрии количество новых случаев коронавируса, согласно последним данным — 314 человек в сутки.

В Румынии зафиксировали очередной всплеск заболеваемости — 849 случаев за 25 августа, за три дня до этого фиксировали вполовину меньше.

В Молдове из-за участившихся случаев коронавируса , в том числе и завезенных из-за границы изменили правила въезда. Отметим, что там зафиксировали 559 случаев за минувшие сутки.