Россия в мировых лидерах, Словакия пока держится: ситуация с коронавирусом у стран-соседей Украины
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Мир на пороге новой волны коронавируса.
Более 214,8 миллионов людей по всему миру заболели коронавирусом с начала пандемии. Почти 4,5 миллиона с вирусом не справились. Количество новых выявленных случаев растет каждый день не только в Украине.
"Телеграф" подготовил мировую сводку по ситуации с COVID-19 опираясь на открытые статистические данные.
Количество заболевших коронавирусом начало расти в августе и приближается к показателям конца весны 2021 года, когда в мире ежедневно фиксировали более 800 тысяч заболевших.
В ТОП-5 стран, наиболее пострадавших от коронавируса вошли:
По количеству заболевших
- США — более 39,1 млн
- Индия — более 32,5 млн
- Бразилия — более 20,6 млн
- Россия — более 6,8 млн
- Франция — более 6,6 млн.
По количеству летальных случаев
- США — более 649 тыс
- Бразилия — более 576 тыс
- Индия — более 436 тыс
- Мексика — более 255 тыс
- Перу — более 198 тыс.
Что касается соседних государств — то в России количество заболевших коронавирусом ежедневно приближается к 20 тысячам человек.. Наибольшее количество заболевших в Москве — 1402 случая.
В Беларуси согласно последним статистическим данным резко подскочило количество заболевших — 1357 случаев. Накануне там фиксировали 860 заражений.
В Польше количество случаев коронавируса также начало расти — там объявили о начале четвёртой волны пандемии.
В Словакии новых случаев заражений в сутки фиксируют ежедневно около сотни. Отметим, что смертельных случаев коронавируса в стране зафиксировано более 12 тысяч.
В Венгрии количество новых случаев коронавируса, согласно последним данным — 314 человек в сутки.
В Румынии зафиксировали очередной всплеск заболеваемости — 849 случаев за 25 августа, за три дня до этого фиксировали вполовину меньше.
В Молдове из-за участившихся случаев коронавируса , в том числе и завезенных из-за границы изменили правила въезда. Отметим, что там зафиксировали 559 случаев за минувшие сутки.
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