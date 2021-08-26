Росія в світових лідерах, Словаччина поки тримається: ситуація з коронавірусом у країн-сусідів України
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Світ на порозі нової хвилі коронавірусу.
Понад 214,8 мільйона людей по всьому світу захворіли на коронавірус з початку пандемії. Майже 4,5 мільйона з вірусом не впоралися. Кількість нових виявлених випадків зростає кожен день не тільки в Україні.
"Телеграф" підготував світове зведення по ситуації з COVID-19 спираючись на відкриті статистичні дані.
Кількість хворих коронавірусом почала зростати в серпні і наближається до показників кінця весни 2021 року, коли у світі щодня фіксували понад 800 тисяч хворих.
У ТОП-5 країн, які найбільше постраждали від коронавірусу увійшли:
За кількістю хворих
- США — більше ніж 39,1 млн
- Індія — більш як 32,5 млн
- Бразилія — понад 20,6 млн
- Росія — більше ніж 6,8 млн
- Франція — понад 6,6 млн.
За кількістю летальних випадків
- США — понад 649 тис
- Бразилія — понад 576 тис
- Індія — понад 436 тис
- Мексика — понад 255 тис
- Перу — понад 198 тис.
Що стосується сусідніх держав — то в Росії кількість хворих коронавірусів щодня наближається до 20 тисяч осіб. Найбільша кількість хворих в Москві — 1402 випадки.
У Білорусі згідно з останніми статистичними даними різко підскочила кількість захворілих — 1357 випадків. Напередодні там фіксували 860 заражень.
У Польщі кількість випадків коронавірусу також почала зростати — там оголосили про початок четвертої хвилі пандемії.
У Словаччині нових випадків заражень на добу фіксують щодня близько сотні. Відзначимо, що смертельних випадків коронавірусу в країні зафіксовано понад 12 тисяч.
В Угорщині кількість нових випадків коронавірусу, згідно з останніми даними — 314 осіб на добу.
У Румунії зафіксували черговий сплеск захворюваності — 849 випадків за 25 серпня, за три дні до цього фіксували вполовину менше.
У Молдові через почастішання випадків коронавірусу, в тому числі і завезених з-за кордону змінили правила в’їзду. відзначимо, що там зафіксували 559 випадків за минулу добу.
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