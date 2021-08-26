Росія в світових лідерах, Словаччина поки тримається: ситуація з коронавірусом у країн-сусідів України

Світ на порозі нової хвилі коронавірусу.

Понад 214,8 мільйона людей по всьому світу захворіли на коронавірус з початку пандемії. Майже 4,5 мільйона з вірусом не впоралися. Кількість нових виявлених випадків зростає кожен день не тільки в Україні.

"Телеграф" підготував світове зведення по ситуації з COVID-19 спираючись на відкриті статистичні дані.

Кількість хворих коронавірусом почала зростати в серпні і наближається до показників кінця весни 2021 року, коли у світі щодня фіксували понад 800 тисяч хворих.

Статистика захворюваності коронавірусів з січня 2020

У ТОП-5 країн, які найбільше постраждали від коронавірусу увійшли:

За кількістю хворих

США — більше ніж 39,1 млн

Індія — більш як 32,5 млн

Бразилія — понад 20,6 млн

Росія — більше ніж 6,8 млн

Франція — понад 6,6 млн.

За кількістю летальних випадків

США — понад 649 тис

Бразилія — понад 576 тис

Індія — понад 436 тис

Мексика — понад 255 тис

Перу — понад 198 тис.

Що стосується сусідніх держав — то в Росії кількість хворих коронавірусів щодня наближається до 20 тисяч осіб. Найбільша кількість хворих в Москві — 1402 випадки.

У Білорусі згідно з останніми статистичними даними різко підскочила кількість захворілих — 1357 випадків. Напередодні там фіксували 860 заражень.

У Польщі кількість випадків коронавірусу також почала зростати — там оголосили про початок четвертої хвилі пандемії.

У Словаччині нових випадків заражень на добу фіксують щодня близько сотні. Відзначимо, що смертельних випадків коронавірусу в країні зафіксовано понад 12 тисяч.

В Угорщині кількість нових випадків коронавірусу, згідно з останніми даними — 314 осіб на добу.

У Румунії зафіксували черговий сплеск захворюваності — 849 випадків за 25 серпня, за три дні до цього фіксували вполовину менше.

У Молдові через почастішання випадків коронавірусу, в тому числі і завезених з-за кордону змінили правила в’їзду. відзначимо, що там зафіксували 559 випадків за минулу добу.