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Яке свято 3 вересня: народні прикмети та заборони

Автор
Т. Гулеватая
Дата публікації
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Автор
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Що в народі відзначають 3 вересня Новина оновлена 02 вересня 2021, 17:54
Що в народі відзначають 3 вересня

Яке сьогодні свято, дізнайтеся далі більш детально.

У народі 3 вересня відзначається християнське свято Фадей Проповідник. По-іншому його називають Фадеїв день, Баба Василина і Васса.

За церковним календарем ще відзначають Преподобного Оврамія Смоленського, архімандрита і День явлення образу Пресвятої Богородиці.

У цей день селяни заготовляли льон. Косили і сушили на луках. Після чого обробляли і шили з нього одяг.

Як заготовляли льон у давнину
Як заготовляли льон у давнину

Також в цей день закінчували збирати яблука та продовжували робити запаси на зиму — солили огірки і капусту. У цей день жінки влаштовували вечорниці: збиралися у когось вдома і розмовляли.

Вірили наші предки і в особливі прикмети цього дня. Вважалося, що якщо погода буде сухою, то і весь місяць буде без дощів. А якщо помічали багато жолудів в цей день, то передбачалося, що Різдво буде сніжним.

Весь список свят у вересні, а також кількість вихідних та робочих днів ви можете подивитися в матеріалі "Телеграфа": "Вихідні у вересні: скільки будуть відпочивати українці"

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