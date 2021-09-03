Яке свято 3 вересня: народні прикмети та заборони
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Яке сьогодні свято, дізнайтеся далі більш детально.
У народі 3 вересня відзначається християнське свято Фадей Проповідник. По-іншому його називають Фадеїв день, Баба Василина і Васса.
За церковним календарем ще відзначають Преподобного Оврамія Смоленського, архімандрита і День явлення образу Пресвятої Богородиці.
У цей день селяни заготовляли льон. Косили і сушили на луках. Після чого обробляли і шили з нього одяг.
Також в цей день закінчували збирати яблука та продовжували робити запаси на зиму — солили огірки і капусту. У цей день жінки влаштовували вечорниці: збиралися у когось вдома і розмовляли.
Вірили наші предки і в особливі прикмети цього дня. Вважалося, що якщо погода буде сухою, то і весь місяць буде без дощів. А якщо помічали багато жолудів в цей день, то передбачалося, що Різдво буде сніжним.
Весь список свят у вересні, а також кількість вихідних та робочих днів ви можете подивитися в матеріалі "Телеграфа": "Вихідні у вересні: скільки будуть відпочивати українці"
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