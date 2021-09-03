Яке свято 3 вересня: народні прикмети та заборони

Яке сьогодні свято, дізнайтеся далі більш детально.

У народі 3 вересня відзначається християнське свято Фадей Проповідник. По-іншому його називають Фадеїв день, Баба Василина і Васса.

За церковним календарем ще відзначають Преподобного Оврамія Смоленського, архімандрита і День явлення образу Пресвятої Богородиці.

У цей день селяни заготовляли льон. Косили і сушили на луках. Після чого обробляли і шили з нього одяг.

Як заготовляли льон у давнину

Також в цей день закінчували збирати яблука та продовжували робити запаси на зиму — солили огірки і капусту. У цей день жінки влаштовували вечорниці: збиралися у когось вдома і розмовляли.

Вірили наші предки і в особливі прикмети цього дня. Вважалося, що якщо погода буде сухою, то і весь місяць буде без дощів. А якщо помічали багато жолудів в цей день, то передбачалося, що Різдво буде сніжним.

Весь список свят у вересні, а також кількість вихідних та робочих днів ви можете подивитися в матеріалі "Телеграфа": "Вихідні у вересні: скільки будуть відпочивати українці"