"Я календарь переверну ...": найкращі меми та фотожаби про "3-е сентября" Шуфутинського
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Пісня "3. вересня" Михайла Шуфутинського вже давно стала символом осені.
Наближається той самий день, коли "горять багаття горобин". Так, ви не помилилися, зовсім скоро настане 3-е вересня, а це значить, що пора сміятися з добірки мемів і фотожаб про легендарної пісні Михайла Шуфутинського, яку ми дбайливо для вас приготували. До речі, в цьому році хіту виповнюється 28 років.
Чому Шуфутинський співає про 3-е вересня
Жарти про хіті Шуфутинського вперше стали з’являтися в 2011 році, коли в мережі з’явилася фотографія американського репера Ріка Росса з цитатою з пісні Шуфутинського. Користувачі відзначали зовнішню схожість між двома виконавцями.
За словами автора тексту пісні Ігоря Ніколаєва, нічого особливого в цій даті немає. Просто ці слова добре лягали на мелодію. Це підтвердив в одному з інтерв’ю і сам Шуфутинський. "Не сталося нічого такого страшного, трагічного або, навпаки, унікального, фантастично веселого". — говорив він. Єдине знакова подія для Шуфутинського, що трапилося 3-го вересня, відбулося лише через 2 роки з моменту виходу пісні: у артиста народився його перший онук.
І знову 3-е вересня: меми та фотожаби про пісню Шуфутинського
"3-е сентября": повний текст пісні
1-й куплет
Все не то, все не так
Ты мой друг, я твой враг
Как же так все у нас с тобою
Был апрель и в любви мы клялись
Но увы пролетел желтый лист
По бульварам Москвы
Припев
Третье сентября, день прощания
День, когда горят костры рябин
Как костры горят обещания
В день, когда я совсем один
Я календарь переверну
И снова третье сентября
На фото я твое взгляну
И снова третье сентября
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось
Ведь было все у нас всерьез второго сентября
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось
Ведь было все у нас всерьез второго сентября.
2-й куплет
Журавлей белый клин твоя дочь и мой сын
Все хотят теплоты и ласки
Мы в любовь как в игру на холодном на льду
Поиграли с тобой, но пришел сам собой
Третье сентября — день прощанья
День, когда горят костры рябин
Как костры, горят обещания
В день, когда я совсем один.
Також ми зібрали для вас найкращі меми та жарти про 1 вересня. А також привітання з Днем знань.
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