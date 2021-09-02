"Я календарь переверну ...": найкращі меми та фотожаби про "3-е сентября" Шуфутинського

Пісня "3. вересня" Михайла Шуфутинського вже давно стала символом осені.

Наближається той самий день, коли "горять багаття горобин". Так, ви не помилилися, зовсім скоро настане 3-е вересня, а це значить, що пора сміятися з добірки мемів і фотожаб про легендарної пісні Михайла Шуфутинського, яку ми дбайливо для вас приготували. До речі, в цьому році хіту виповнюється 28 років.

Чому Шуфутинський співає про 3-е вересня

Жарти про хіті Шуфутинського вперше стали з’являтися в 2011 році, коли в мережі з’явилася фотографія американського репера Ріка Росса з цитатою з пісні Шуфутинського. Користувачі відзначали зовнішню схожість між двома виконавцями.

"3-е сентября" меми, смішні картинки

За словами автора тексту пісні Ігоря Ніколаєва, нічого особливого в цій даті немає. Просто ці слова добре лягали на мелодію. Це підтвердив в одному з інтерв’ю і сам Шуфутинський. "Не сталося нічого такого страшного, трагічного або, навпаки, унікального, фантастично веселого". — говорив він. Єдине знакова подія для Шуфутинського, що трапилося 3-го вересня, відбулося лише через 2 роки з моменту виходу пісні: у артиста народився його перший онук.

І знову 3-е вересня: меми та фотожаби про пісню Шуфутинського

"3-е сентября" меми, смішні картинки

"3-е сентября" меми, смішні картинки

"3-е сентября" меми, смішні картинки

"3-е сентября" меми, смішні картинки

"3-е сентября" меми, смішні картинки

"3-е сентября": повний текст пісні

1-й куплет

Все не то, все не так

Ты мой друг, я твой враг

Как же так все у нас с тобою

Был апрель и в любви мы клялись

Но увы пролетел желтый лист

По бульварам Москвы

Припев

Третье сентября, день прощания

День, когда горят костры рябин

Как костры горят обещания

В день, когда я совсем один

Я календарь переверну

И снова третье сентября

На фото я твое взгляну

И снова третье сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез второго сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез второго сентября.

2-й куплет

Журавлей белый клин твоя дочь и мой сын

Все хотят теплоты и ласки

Мы в любовь как в игру на холодном на льду

Поиграли с тобой, но пришел сам собой

Третье сентября — день прощанья

День, когда горят костры рябин

Как костры, горят обещания

В день, когда я совсем один.

Також ми зібрали для вас найкращі меми та жарти про 1 вересня. А також привітання з Днем знань.